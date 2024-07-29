Λογαριασμός
Katy Perry: Χορεύει με μπικίνι zebra brazilian στην Ίμπιζα – Είναι καλή… (video)

Δυστυχώς, για την Katy Perry τα πράγματα, μέχρι στιγμής, δεν έχουν πάει και τόσο καλά

Katy Perry

Η Katy Perry επιδεικνύει την απίστευτη σιλουέτα της, φορώντας ένας μικροσκοπικό μπικίνι - zebra brazilian παρακαλώ…- για τις ανάγκες του νέου της video clip στην Ίμπιζα. Η σούπερ σταρ της ποπ, η οποία είναι προβληματισμένη μετά την αποτυχία της επιστροφής της με το «Woman's World», «διαφημίζει» τις υπέροχες καμπύλες της. 

Η καλλιτέχνιδα φαίνεται να χορεύει δίπλα στη θάλασσα και να απολαμβάνει τα ποτά με φίλους. Το μουσικό βίντεο είναι για το επερχόμενο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου.

Δυστυχώς, για την Katy Perry τα πράγματα, μέχρι στιγμής, δεν έχουν πάει και τόσο καλά. Οι θαυμαστές της δεν ενθουσιάστηκαν με το νέο της τραγούδι, κάτι που η ίδια προσπαθεί να «διορθώσει». Για την ακρίβεια προσπαθεί απεγνωσμένα να καταστρώσει ένα νέο σχέδιο για να «σώσει» τη μουσική της επιστροφή.

Η τραγουδίστρια δέχθηκε, επίσης, έντονη κριτική για την απόφασή της να συνεργαστεί με τον μουσικό παραγωγό Dr. Luke, μετά την πολύκροτη δικαστική διαμάχη του με την τραγουδίστρια Kesha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Katy Perry
