Florence Pugh: Στα 27 της αποφάσισε να καταψύξει τα ωάριά της

Η σταρ του Χόλιγουντ, Florence Pugh, αποκάλυψε ότι μια αιφνιδιαστική διάγνωση την οδήγησε στην κατάψυξη των ωαρίων της σε ηλικία 27 ετών.

Σήμερα, στα 28 της, η ηθοποιός μίλησε για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και την ενδομητρίωση - και τα δύο μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα - σε ένα επεισόδιο του podcast «SHE MD».

Η Pugh, πρωταγωνίστρια επιτυχιών όπως το «Oppenheimer», το «Dune: Part Two» και «Little Women» ανέφερε: «Είχα μια μικρή ανησυχία πέρυσι το καλοκαίρι και ήθελα απλώς να πάω να ελέγξω κάποια γυναικολογικά θέματα και στη συνέχεια καταλήξαμε να ανακαλύψουμε πράγματα που πιθανώς δεν θα γνώριζα μέχρι να αρχίσω να κάνω παιδιά».

Η ηθοποιός δήλωσε ότι έκλεισε το ραντεβού, αφού μερικά περίεργα όνειρα την έκαναν να σκεφτεί ότι πρέπει να κάνει κάποιες εξετάσεις. Λίγο καιρό μετά διαγνώστηκε με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και ενδομητρίωση.

«Ήταν τόσο παράξενο, επειδή η οικογένειά μου είναι ‘’μηχανές’’ που κάνουν μωρά», είπε. «Η μητέρα μου έκανε μωρά μέχρι τα σαράντα της, η γιαγιά μου είχε και αυτή τόσα πολλά παιδιά. Απλώς, ποτέ δεν υπέθεσα ότι εγώ θα ήμουν με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετική και ότι θα υπήρχε θέμα με αυτό».

Ο Pugh συνέχισε: «Και μετά έμαθα ότι πρέπει να καταψύξω τα ωάριά μου και να το κάνω γρήγορα -κάτι που με συγκλόνισε-αλλά ταυτόχρονα με έκανε χαρούμενη, γιατί ήθελα να αποκτήσω παιδιά».

Η ενδομητρίωση είναι μια κοινή γυναικολογική πάθηση κατά την οποία ιστός παρόμοιος με το ενδομήτριο, που καλύπτει το εσωτερικό της ενδομήτριας κοιλότητας, αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα, προκαλώντας πόνο, φλεγμονή και μερικές φορές προβλήματα γονιμότητας. Επηρεάζει περίπου 1 στις 10 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους. Η χρόνια πάθηση επηρεάζει περίπου το 8% έως 13% των γυναικών και των κοριτσιών αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η Pugh δήλωσε ότι ελπίζει η δική της «αλήθεια» να βοηθήσει κι άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα υγείας. «Αισθάνομαι τόσο απογοητευμένη για όλες τις νέες γυναίκες που θα το ανακαλύψουν πολύ αργά και θα το ανακαλύψουν όταν αρχίσουν να κάνουν παιδιά στα τριάντα τους, ενώ θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν έγκαιρα», πρόσθεσε η ίδια.



Πηγή: skai.gr

