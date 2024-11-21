Η Sabrina Carpenter είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος και στα 25 της χρόνια έχει καταφέρει να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο, είτε μέσα από τα τραγούδια της είτε μέσα από τις τολμηρές εμφανίσεις της στη σκηνή.

Η τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή του Kia Forum στο Λος Άντζελες, όπου μεταξύ άλλων ερμήνευσε το νέο της single «Juno», εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία του 2007, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ερμηνεύοντας στίχους όπως «Wanna try out some freaky positions? Have you ever tried this one?», η νεαρή καλλιτέχνιδα κάθε φορά που ερμηνεύει το συγκεκριμένο κομμάτι στις συναυλίες της, προσομοιώνει και μία στάση στο σεξ, οι οποίες έχουν γίνει γνωστές στα social media ως «Juno positions».

Αναμφισβήτητα, το τραγούδι «Juno» βρίσκει τη Carpenter να φαντασιώνεται έναν ερωτικό σύντροφο να την αφήνει έγκυο, όπως ο ομώνυμος χαρακτήρας της ταινίας Juno του 2007.

«Ξέρω ότι θέλεις το άγγιγμά μου για μια ζωή / Αν με αγαπάς σωστά, τότε ποιος ξέρει; / Μπορεί να σε αφήσω να με κάνεις Juno / Ξέρεις ότι μπορείς», τραγουδάει στο ρεφρέν. «Ένας από εμένα είναι χαριτωμένος, αλλά δύο όμως; / Δώσ' το μου, μωρό μου / Με κάνεις να θέλω να σε κάνω να ερωτευτείς».

Στο τελευταίο live, η Sabrina Carpenter γονάτισε, τράβηξε πίσω τα μαλλιά της και χρησιμοποίησε το μικρόφωνο με τρόπο που παραπέμπει σε στοματικό σεξ. Η κίνηση από πολλούς θεωρήθηκε προκλητική, ωστόσο έφερε τη συζήτηση γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα στο προσκήνιο. Αν και η συγκεκριμένη στιγμή δίχασε το κοινό, η καλλιτέχνιδα ήθελε να περάσει το δικό της μήνυμα για την απελευθέρωση της γυναικείας σεξουαλικότητας. Και είναι αλήθεια πως τα κατάφερε… Όλα τα διεθνή μέσα ασχολούνται μαζί της. Πρόκειται για την ελευθερία της γυναίκας να εκφράζει τις επιθυμίες της ανοιχτά, χωρίς ντροπή ή φόβο.

