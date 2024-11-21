Η Shakira κάνει μια καλή πράξη. Η σούπερ σταρ ανακοίνωσε ότι θα χαρίσει το προσωπικό της αυτοκίνητο, μια Lamborghini Urus του 2022, σε έναν τυχερό ή τυχερή.

Ο διαγωνισμός -σε συνεργασία με τη Univision και για την υποστήριξη του τελευταίου της single «Soltera»- ξεκίνησε στο Instagram της Shakira την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024.

«Μια υπόσχεση είναι μια υπόσχεση! Επιβεβαιώνω! Θα δώσω το αυτοκίνητό μου σε κάποιον που πραγματικά θέλει να το έχει και θα απολαύσω νέες αξέχαστες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο», έγραψε η Κολομβιανή τραγουδίστρια στη ανάρτησή της, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες ποζάρει με το πανάκριβο όχημά της.

Για να συμμετάσχουν, οι θαυμαστές θα πρέπει να ανεβάσουν τον χορό τους στο «Soltera» στο Instagram και το TikTok με το hashtag #ElCarroDeShakira μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, η Shakira θα επιλέξει πέντε φιναλίστ, οι οποίοι θα ψηφιστούν από το κοινό στις 5 Δεκεμβρίου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην πρωινή εκπομπή «Despierta America» του Univision στις 6 Δεκεμβρίου. Ο διαγωνισμός ισχύει μόνο για κατοίκους των ΗΠΑ που είναι 18 ετών και άνω.

«Αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένα δώρο στον εαυτό μου, καθώς ξεκίνησα την εργένικη ζωή μου, αλλά συνειδητοποίησα ότι αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η ανθρώπινη σύνδεση», δήλωσε η διάσημη καλλιτέχνιδα. «Το αυτοκίνητο, τα ρούχα, τα υλικά πράγματα δεν μας αλλάζουν. Είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε και οι σχέσεις που χτίζουμε που κάνουν πραγματικά τη διαφορά», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

