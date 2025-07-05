«Φέτα, παρακαλώ – Σουβλάκι, παρακαλώ»: Η TikToker που έγινε viral και… αντέγραψε μέχρι και ο Αντετοκούνμπο

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Μια απλή επίσκεψη στην Ελλάδα ήταν αρκετή για την Αμερικανίδα blogger και TikToker Devin Halbal ώστε να προκαλέσει φρενίτιδα στο ελληνικό TikTok. Με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο η Devin προσπάθησε να μάθει μερικές ελληνικές λέξεις, και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν τα viral βίντεο με την ίδια να λέει: «Φέτα παρακαλώ, σουβλάκι παρακαλώ», αλλά και το «Καλημέρα, Καληνύχτα – Καλημέρα, Καλησπέρα, Καληνύχτα!».

@hal.baddie Φέτα παρακαλώ Σουβλάκι παρακαλώ Μουσακάς παρακαλώ Ούζο παρακαλώ Παρακαλώ παρακαλώ Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παρακαλώ 🇬🇷✨😋 ♬ original sound - Devin Halbal

Τα βίντεό της ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο προβολές, με εκατοντάδες χρήστες να τα αναπαράγουν, να τα μιμούνται και να τα σχολιάζουν με ενθουσιασμό. Παράλληλα, DJs και παραγωγοί δεν άργησαν να αρπάξουν τα εμβληματικά της ηχητικά, δημιουργώντας remix.

@hal.baddie Καλημέρα καλησπέρα καληνύχτα ✨Τραγουδάω σαν να βρίσκομαι σε ένα αρχαίο ελληνικό αμφιθέατρο ελληνική όπερα 🎤🏛️🇬🇷💗 ♬ original sound - Devin Halbal

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη, η Devin είναι γνωστή όχι μόνο για τα ταξίδια της, αλλά και για τη δημιουργική της φύση. Γράφει, τραγουδά και πολλές φορές εμπνέει μέσα από τα βίντεό της. Γνωστή στο TikTok για τα αυθόρμητα, χαρούμενα βίντεό της, η τρανς TikToker και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της LGBTQI+ κοινότητας χρησιμοποιεί συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιράζεται τις προσωπικές της εμπειρίες και να δίνει φωνή στην τρανς κοινότητα. Μέσα από τις αναρτήσεις της, προωθεί την ορατότητα, την αποδοχή και την ισότητα για τα τρανς άτομα.

Η επιτυχία της δεν πέρασε απαρατήρητη αφού τη μιμήθηκε μέχρι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε βίντεο στο TikTok, συγκεντρώνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα, η Devin Halbal δεν έχασε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τους εκατοντάδες θαυμαστές της στο κέντρο της Αθήνας, προσελκύοντας πλήθος κόσμου στην πλατεία Συντάγματος. Η ίδια δήλωσε πως ανυπομονεί να επιστρέψει, αυτή τη φορά για να ανακαλύψει τη μαγεία των ελληνικών νησιών.



