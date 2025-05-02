Ο… πελαργός χτύπησε την πόρτα του Μαξ Φερστάπεν, καθώς ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα και η σύντροφός του, Κέλι Πικέ, ανακοίνωσαν σήμερα τη γέννηση της κόρης τους, Λίλι. Ο 27χρονος οδηγός της Red Bull και κάτοχος του τίτλου δεν έδωσε το «παρών» στη χθεσινή media day ενοψει του κυριακάτικου (4/5, 23:00) γκραν πρι του Μαϊάμι, καθώς η αυστριακή ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο Ολλανδός θα απουσίαζε «επειδή περιμένει μωρό». Το σχετικό μήνυμα τόνιζε ότι «όλα είναι καλά και αυτός θα δώσει αύριο (Παρασκευή) το παρών στην πίστα για το αγωνιστικό τριήμερο».

Φωτογραφίες με το ζεύγος και το μωρό «ανέβηκαν» στους λογαριασμούς στο Instagram του Φερστάπεν και της Πικέ, η οποία είναι κόρη του Βραζιλιάνου τρις παγκόσμιου πρωταθλητή, Νέλσον. «Καλωσόρισες στον κόσμο, γλυκιά Λίλι. Οι καρδιές μας είναι πιο γεμάτες από ποτέ - είσαι το μεγαλύτερο δώρο μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ» έγραψαν. Ο Φερστάπεν και η Πικέ είχαν επιβεβαιώσει για πρώτη φορά ότι περίμεναν τον… πελαργό ενόψει του τελευταίου γκραν πρι του 2024, στο Άμπου Ντάμπι.

Η Πικέ έχει ακόμη ένα παιδί, την πεντάχρονη Πενέλοπε, με τον πρώην οδηγό της Φόρμουλα Ένα, Ντανιίλ Κβιάτ. Πλέον ο Φερστάπεν είναι ο δεύτερος πατέρας στο τωρινό grid της Φόρμουλα Ένα μετά τον 37χρονο Γερμανό, Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

