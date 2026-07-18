Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη σορό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σήμερα το μεσημέρι από άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης, η οποία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, η σορός της γυναίκας ήταν τοποθετημένη μέσα σε έναν μαύρο σάκο, μέσα στη βαλίτσα.
Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα εκτιμά ότι ήταν νεκρή περίπου 5 μέρες, ενώ λόγω του ήλιου και της ζέστης, υπήρχε αλλοίωση της σορού. Δεν φαίνεται κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο, όπως δεν εντόπισε και κάταγμα στο κρανίο.
Πρόκειται για γυναίκα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ.
Τη Δευτέρα θα γίνει, ωστόσο, η νεκροτομή της μετά την οποία θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Παράλληλα, θα γίνει και λήψη DNA, αλλά και τοξικολογική εξέταση, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του αιφνίδιου θανάτου.
Όσον αφορά την τοποθεσία που εντοπίστηκε, πρόκειται για σημείο που συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
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