Η πολυαναμενόμενη άφιξη του Τούρκου σταρ, Τσεντί Οσμάν, στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός. Λίγο μετά τις 16:30 ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», μέσα σε πανηγυρικό κλίμα από τους φίλους του Δικεφάλου, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για να αποθεώσουν τον παίκτη που σηματοδοτεί τη νέα περίοδο άνθισης των «ασπρόμαυρων».

Ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται τις επόμενες μέρες να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, προκειμένου να αποτελέσει και επίσημα τον νέο παίκτη του ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως αύριο, Δευτέρα (20/7), θα πραγματοποιηθεί στην «PAOK Sports Arena» η παρουσίαση του παίκτη, με την παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Τέλη Μυστακίδη.

Φωτογραφίες από την άφιξη του Οσμάν:

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