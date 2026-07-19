Αμερικανοί αξιωματούχοι: Ο Τραμπ ζήτησε από τη CENTCOM να «ανοίξει τις πύλες της Κόλασης» στο Ιράν

Σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στη CENTCOM να «ανοίξει τις πύλες της Κόλασης» στο Ιράν, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε ιρανικό πλήγμα στην Ιορδανία, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το NPR.

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε ιρανική επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει περαιτέρω την ανταλλαγή επιθέσεων της τελευταίας εβδομάδας, καθώς οι δύο πλευρές πλήττουν όλο και πιο κρίσιμους στόχους.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους και ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τέσσερις στρατιωτικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας για νοσηλεία και έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Άλλοι στρατιωτικοί, που εξετάστηκαν για ελαφρά τραύματα, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.

Οι θάνατοι των δύο Αμερικανών στρατιωτικών ενδέχεται να πυροδοτήσουν σφοδρή αμερικανική απάντηση, προσθέτοντας νέα ένταση σε μια ήδη κλιμακούμενη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διεύρυναν τόσο την έκταση όσο και την ένταση των επιθέσεών τους, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν κάποια προοπτική αποκλιμάκωσης ή τερματισμού των εχθροπραξιών.

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η «θυσία» των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από ιρανικό πλήγμα στην Ιορδανία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον.

«Καλό ταξίδι, ήρωες», έγραψε ο Χέγκσεθ, λίγο μετά την επιβεβαίωση των θανάτων από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Godspeed, heroes.



Their sacrifice only stiffens our resolve. https://t.co/GIcfNdAol0 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 18, 2026

Μέχρι πρότινος, πάντως, η Ουάσινγκτον διέψευδε ότι υπήρχαν αμερικανικές απώλειες μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Σε μία ακόμη κίνηση που ενισχύει τους φόβους για ενδεχόμενη κλιμάκωση των εχθροπραξιών, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως ανέφερε, ενδέχεται να οδηγήσει σε «απρόβλεπτη κλιμάκωση».

Παράλληλα, επισήμανε ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, ακόμη και εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, προειδοποιώντας ότι ομάδες που στηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να επιτεθούν και σε άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό.

Η προηγούμενη φορά που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση ήταν τον Μάρτιο, εν μέσω του πολέμου, για παρόμοιους λόγους.

Με ανακοίνωσή τους νωρίτερα το Σάββατο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον της βάσης στο Αλ Αζράκ της Ιορδανίας, η οποία χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι IRGC υποστήριξαν ότι «κατέστρεψαν ολοσχερώς» αρκετά αεροσκάφη κατά την επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Με τους δύο τελευταίους θανάτους, ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη σχεδόν πεντάμηνη σύγκρουση ανέρχεται σε 16, σύμφωνα με το σύστημα καταγραφής απωλειών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι τελευταίες απώλειες καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επιθέσεις. Στα αμερικανικά πλήγματα οι Ιρανοί έχουν απαντήσει εξαπολύοντας drones και πυραύλους ενώ ο κατάλογος των στόχων διευρύνεται και περιλαμβάνει πλέον περισσότερες χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Το Ιράν έχει προσαρμοστεί στις αμερικανικές αντιαεροπορικές άμυνες, εκτοξεύοντας πυραύλους που κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και μπορούν να πραγματοποιούν ελιγμούς κατά την κάθοδό τους προς τον στόχο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Η ικανότητα της Τεχεράνης να πλήττει ευαίσθητους στόχους έχει επίσης εντείνει τις ανησυχίες στην Ουάσινγκτον ότι το ιρανικό καθεστώς ενδέχεται να λαμβάνει υποστήριξη στη στοχοποίηση από την Κίνα ή τη Ρωσία, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Οι θάνατοι των δύο Αμερικανών στρατιωτικών είναι οι πρώτοι από εχθρικά πυρά μετά την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Απριλίου και αναμένεται να δοκιμάσουν την αυτοσυγκράτηση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα εξέταζε την επιστροφή στον πόλεμο εάν το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιταχύνουν την ενίσχυση των δυνάμεών τους στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσοντας μαχητικά F-16 από τη βάση Σπανγκντάλεμ στη Γερμανία και F-35 από τη βρετανική βάση Λέικενχιθ, καθώς και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Πηγή: skai.gr

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