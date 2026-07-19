Στην εξιχνίαση κλοπής χρηματικού ποσού από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 38, 24 και 22 ετών, μεταξύ των οποίων, υπάλληλος της εν λόγω εταιρείας, για -κατά περίπτωση- διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και απλή συνέργεια σε κλοπή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, από την ανάλυση των οποίων προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων κατηγορουμένων στην κλοπή.

Όπως διαπιστώθηκε, το πρωί της 13ης Ιουλίου ένας 24χρονος αφαίρεσε από προσωρινά σταθμευμένο όχημα εταιρείας δύο φακέλους που περιείχαν περισσότερα από 11.000 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος συνεργός του.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο δράστες φέρονται να είχαν σχεδιάσει την κλοπή σε συνεννόηση με 38χρονο υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος τους παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με οχήματα της επιχείρησης. Το όχημα διαφυγής ανήκε σε ακόμη έναν 24χρονο, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Κατά τις έρευνες στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν 2.725 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διαφυγής. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Πηγή: skai.gr

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