Η Phoebe Gates, κόρη του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της Microsoft, Bill Gates, φαίνεται να αποκάλυψε ότι ο πατέρας της έχει σύνδρομο Asperger, μια μορφή αυτισμού.

Σύμφωνα με το Independent, κατά τη διάρκεια πρόσφατου επεισοδίου του δημοφιλούς podcast «Call Her Daddy», η 22χρονη ερωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Alex Cooper για το πώς είναι να φέρνει αγόρια στο σπίτι και να τα γνωρίζει στον πατέρα της. Η απάντησή της ήταν αποκαλυπτική:

«Για τα αγόρια είναι τρομακτικό. Για μένα είναι ξεκαρδιστικό, γιατί ο πατέρας μου είναι αρκετά κοινωνικά αμήχανος. Όπως έχει πει κι ο ίδιος, έχει Asperger. Οπότε το βρίσκω πολύ αστείο».

Ο 69χρονος προγραμματιστής και φιλάνθρωπος δεν έχει μιλήσει δημοσίως για πιθανή διάγνωση με σύνδρομο Asperger. Ωστόσο, στο βιβλίο του «Source Code» που κυκλοφόρησε το 2025, γράφει πως αν μεγάλωνε σήμερα, πιθανότατα θα είχε διαγνωστεί εντός του φάσματος του αυτισμού (ASD).

«Αν μεγάλωνα σήμερα, μάλλον θα μου έδιναν διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού. Όταν ήμουν παιδί, δεν υπήρχε ευρεία κατανόηση για το ότι κάποιοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες διαφορετικά».

Ο Gates περιγράφει την παιδική του ηλικία, όπου έδειχνε εμμονή με συγκεκριμένα θέματα, δεν αντιλαμβανόταν κοινωνικά σήματα και συμπεριφερόταν με τρόπους που συχνά θεωρούνταν ακατάλληλοι, χωρίς να αντιλαμβάνεται την επίδρασή του στους άλλους.

Στη συνέχεια σημειώνει ότι ο όρος «νευροδιαφορετικός» δεν είχε καν επινοηθεί μέχρι τη δεκαετία του 1990 και πως δεν υπήρχαν διαγνωστικά εργαλεία για αυτισμό μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν ο ίδιος ήταν ήδη ενήλικας.

Σε συνέντευξή του στο Axios νωρίτερα φέτος, ο Gates θυμήθηκε την πρώτη φορά που κάποιος του είπε: «Μήπως είσαι στο φάσμα;» και την αρχική του αντίδραση:

«Σκέφτηκα: Μα τι στο καλό; Εγώ διοικώ μια εταιρεία! Αλλά μετά το κατανόησα. Μάλλον είναι αλήθεια. Το θέμα με το φάσμα είναι ότι είναι περίπλοκο».

Πηγή: skai.gr

