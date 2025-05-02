Προκλητική η Heidi Klum: Μας καλημερίζει επιδεικνύοντας τα οπίσθιά της - Δείτε video

Η Χάιντι Κλουμ έδειξε και πάλι τα οπίσθιά της στους θαυμαστές της. Το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κλιπ 3 δευτερολέπτων, στο οποίο είναι ξαπλωμένη μπρούμυτα, φορώντας μόνο ένα μαύρο στρινγκ μπικίνι.

Το μοντέλο φάνηκε να αποφεύγει τις γραμμές μαυρίσματος στο πάνω μέρος της, καθώς επέλεξε να μείνει topless κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας της.

Η Klum, η οποία μας έχει «μυήσει» στο να επιδεικνύει το σώμα της με τις σέξι ενδυματολογικές της επιλογές, είχε φωτογραφηθεί τελευταία φορά με μαγιό τον Ιανουάριο, όταν έκανε διακοπές στην παραλία με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz. Έκαναν μάλιστα μια βουτιά στο νερό, καθώς ο Kaulitz, ο οποίος φορούσε μαγιό με κόκκινες ρίγες, κρατούσε την Klum στην αγκαλιά του.

Πρόσφατα, η Κλουμ πόζαρε και πάλι με εσώρουχα, αλλά όχι μόνη της. Είχε δίπλα της -για άλλη μία φορά- την κόρη της Leni. Μαμά και κόρη πόζαραν για γνωστή εταιρεία εσωρούχων. Η Heidi μοιράζεται τη μεγαλύτερη κόρη της, τη Leni, με τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore, από τον οποίο χώρισε, ενώ ήταν ακόμη έγκυος. Λίγο αργότερα ξεκίνησε σχέση με τον τραγουδιστή Seal και οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2005, τέσσερα χρόνια πριν υιοθετήσει τη Leni σε ηλικία πέντε ετών.

Η Heidi και ο τραγουδιστής συνέχισαν να μοιράζονται τρία βιολογικά παιδιά: τους γιους Henry, 19 ετών, και Johan, 17 ετών, καθώς και την κόρη Lou, 15 ετών. Τον Δεκέμβριο του 2018, η Heidi Klum παντρεύτηκε τον κιθαρίστα των Tokio Hotel, Tom Kaulitz.

Πηγή: skai.gr

