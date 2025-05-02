Μισέλ Ομπάμα: «Δεν είμαι μάρτυρας», δήλωσε για τα προβλήματα στον γάμο της με τον Μπαράκ

Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής έκανε μια ειλικρινή δήλωση, κάποια διεθνή μέσα τη χαρακτηρίζουν τολμηρή, σχετικά με τα φημολογούμενα «προβλήματα» στον γάμο της με τον Μπαράκ Ομπάμα.
Η 61χρονη Μισέλ γέλασε με τις εικασίες περί χωρισμού στο επεισόδιο «The Diary of a CEO with Steven Bartlett», λέγοντας ότι «όλοι θα το ήξεραν» αν το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα.
«Θα το ήξερε», είπε η Michelle, αναφερόμενη στον αδελφό της και συν-διοργανωτή του podcast «IMO», Craig Robinson. «Και όλοι θα το ήξεραν». «Δεν είμαι μάρτυρας», πρόσθεσε η Μισέλ Ομπάμα.
Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μισέλ επέμεινε ότι εκείνη και ο Μπαράκ, επίσης 63 ετών, είναι ερωτευμένοι και δεν θα διαλύσουν τον γάμο τους. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από τον Οκτώβριο του 1992 και έχουν αποκτήσει δύο κορίτσια.
«Δεν είμαστε τέτοιοι», είπε η Μισέλ στους ακροατές. «Και το ξέρω αυτό γι’ αυτόν. Το ξέρει αυτό για μένα». Οι φήμες για συζυγικά προβλήματα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν ο Μπαράκ βγήκε μόνος του στην κηδεία του προέδρου Τζίμι Κάρτερ και στην ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ.
Η ίδια υπερασπίστηκε την απουσία της αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι ότι τώρα έχω την άδεια να κάνω αυτό που θέλω να κάνω». Τελικά, η Μισέλ αποφάσισε ότι το να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ δεν άξιζε να «ανατρέψει» τη ζωή της και να αφήσει «την ηρεμία και τα παιδιά της».
