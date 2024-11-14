Η Eva Longoria δεν φοβάται τα γηρατειά, αλλά θα ήθελε να γεράσει όμορφα. Σε συνέντευξή της για το «Marie Claire», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι σε λίγους μήνες προετοιμάζεται να κλείσει τα 50 με τον τρόπο που «κάποιοι άνθρωποι προπονούνται για extreme sports».

Η ηθοποιός είπε ότι κάνει cold-plunging στη ρουτίνα της. Το cold plunging, το οποίο είναι ένα είδος κρυοθεραπείας, περιλαμβάνει τη βύθιση του σώματος σε παγωμένο νερό. Οι fans του cold plunging υποστηρίζουν πως ανακουφίζει από τον μυϊκό πόνο, βοηθά στην αποκατάσταση από την προπόνηση, μειώνει τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. «Κάνω τα πάντα», είπε η Λονγκόρια. «Όχι επειδή δεν θέλω να γεράσω, αλλά επειδή θέλω να γεράσω».

Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει, επίσης, ασκήσεις πνευματικής και ψυχικής υγείας, όπως διαλογισμό. Η μητέρα ενός παιδιού εξομολογήθηκε ότι στην πραγματικότητα ανυπομονεί να κλείσει τα 50, λέγοντας ότι γυναίκες όπως η Gwyneth Paltrow, 52 ετών, και η Jennifer Lopez, 55, αποτελούν «φάρο» για εκείνη.

«Για μένα, η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά είμαι ενθουσιασμένη», δήλωσε η Longoria. «Αρνούμαι να πιστέψω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι πίσω μου. Θέλω απλώς να γεράσω καλά», εξήγησε.

Στη συνέχεια, η πρωταγωνίστρια του «Land of Women» ξετρελάθηκε με την ηθοποιό Jane Fonda, 86 ετών, η οποία αποτελεί «πρότυπο» στο να «αγκαλιάζει την τρίτη πράξη» της ζωής της. Η Λονγκόρια παραδέχτηκε ότι βάφει συχνά τα μαλλιά της. «Κάθε φορά που ανανεώνω το χρώμα των μαλλιών μου αισθάνομαι σαν μια νέα γυναίκα», είπε. Όσον αφορά στο γυναικείο ηλικιακό ρατσισμό στο Χόλιγουντ, η ηθοποιός δήλωσε ότι θαυμάζει άλλες κυρίες της βιομηχανίας που προσεγγίζουν το θέμα με χάρη.

