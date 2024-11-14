Η μικρότερη αδελφή του Pedro Pascal, Lux, έκλεψε την παράσταση το βράδυ της Τετάρτης, 13 Νοεμβρίου 2024, στην πρεμιέρα του «Gladiator 2».

Ο 49χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Marcus Acacius, ένας Ρωμαίος στρατηγός που εκπαιδεύτηκε από τον Maximus, του Russell Crowe. Και πάντα η υποστηρικτική αδελφή του, η 32χρονη Lux, ήταν στο πλευρό του στην πρεμιέρα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα αδέλφια να δείχνουν τον γλυκό δεσμό τους στο κόκκινο χαλί.

NEW: Video of Pedro helping fix Lux’s dress for her red carpet photos at tonight’s Gladiator II premiere in London (via harpersbazaares on IG) pic.twitter.com/k91Gy3zuEI — Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) November 13, 2024

Ο Pedro, γοητευτικός όπως πάντα, έκανε μια ωραία φιγούρα με ένα μαύρο πουκάμισο με πολύ βαθύ ντεκολτέ V και οι θαυμάστριές του πήραν μια γεύση από το γυμνασμένο στήθος του.

Ωστόσο, η Λουξ φρόντισε όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω της και όχι στον διάσημο αδελφό της, καθώς έφτασε με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Το εντυπωσιακό της φόρεμα διέθετε ένα τολμηρό κόψιμο στο πλάι και μια μακριά ουρά, την οποία ο αδερφός της βοήθησε να τη φτιάξει στο κόκκινο χαλί.

Η Lux ολοκλήρωσε την εκθαμβωτική εμφάνισή της με διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα άψογο μακιγιάζ για να τονίσει τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της. Οι θαυμαστές της δεν μπορούσαν παρά να σχολιάσουν τη σαγηνευτική της εμφάνιση, καθώς αστειεύτηκαν ότι έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας από τον αδελφό της.

Ο Πέδρο Πασκάλ είχε μια πολύ δυνατή σχέση με τη μητέρα του, Βερόνικα, η οποία αυτοκτόνησε το 2000 -μάλιστα προς τιμήν της πήρε το επώνυμό της. Σε συνέντευξή του στο «Esquire», ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι βλέπει πολλά στοιχεία της μητέρα του στη Lux και παρόλο που οι δυο τους δεν βλέπονται συχνά, ο δεσμός τους είναι ακλόνητος.

Η ίδια έχει περιγράψει τον αδελφό της ως «οδηγό» κατά τη διάρκεια της φυλομετάβασής της, λέγοντας ότι ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που την ώθησαν να αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της ταυτότητα.

