Νετανιάχου: «Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ»

Πριν αναχωρήσει για την επιμνημόσυνη τελετή προς τιμήν του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ήταν μία από τις καλύτερες κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαν ποτέ οι δύο ηγέτες, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική»

«Ήταν μια συνάντηση με πλήρη συνεργασία», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, «με αμοιβαία υποστήριξη και με κοινή κατανόηση για τον κοινό στόχο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και για άλλους στόχους».

«Ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον φίλο μας, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», υποστηρίζει ο Νετανιάχου.

Όπως λέει, η συνάντηση «ήταν μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, αλλά και να συντονιστούμε σε ζητήματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.