Hugh Jackman: Η Sutton Foster ήταν η «πέτρα του σκανδάλου» στον γάμο του

Η εν διαστάσει σύζυγος του Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι ο πραγματικός λόγος για τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2023 ήταν η Sutton Foster. Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Music Man», σύμφωνα με το «Us Weekly», ήταν η «πέτρα του σκανδάλου» στον γάμο τους.

Ο ηθοποιός το «έσκαγε με την ερωμένη του», κάτι που επιβεβαίωσε και η πρώην σύζυγός του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σαν σχόλιο σε άλλο λογαριασμό.

Ο Hugh Jackman με την πρώην σύζυγό του

Ήταν Μάρτιος του 2020 -εποχή πανδημίας- όταν ο 56χρονος Hugh Jackman και η 49χρονη Sutton Foster συναντήθηκαν για την αναβίωση ενός μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ. Εκεί φαίνεται να ξεκίνησε και το ειδύλλιο. Ο Hugh και η Sutton ανέλαβαν τους ρόλους του Harold Hill και της Marian Paroo στο «The Music Man», το οποίο «ανέβηκε» από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023 στο Winter Garden Theatre, στο Μανχάταν.

Η εξωσυζυγική τους σχέση ήταν ο λόγος που έφερε το «τέλος» στον γάμο του με τη Deborra-Lee Furness. «Πολλοί άνθρωποι στο Μπρόντγουεϊ το ήξεραν και το κρατήσαμε μυστικό, επειδή και οι δύο είναι τόσο καλοί και σπουδαίοι άνθρωποι. Όλοι σεβάστηκαν την ιδιωτική τους ζωή. Είναι πραγματικά ευτυχισμένοι τώρα», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο.

Actor Hugh Jackman and wife Deborra-Lee Furness to separate after 27 years https://t.co/Wx5aKpfyJ0 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2023

«Η σχέση κρατήθηκε μυστική και η Deborra-Lee ήταν η τελευταία που το έμαθε. Ακόμα χειρότερα, ο Hugh Jackman δεν το παραδέχτηκε ποτέ. Για μια γυναίκα που είναι σε έναν γάμο για 27 χρόνια και στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι ο σύντροφός της ήταν άπιστος και δεν είναι αξιόπιστος, είναι μια αρκετά καταστροφική εμπειρία ζωής», πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή: skai.gr

