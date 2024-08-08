Eva Longoria: Κορμάρα στα 49 της – Το μαγιό «ουράνιο τόξο» κλέβει τις εντυπώσεις

Η Eva Longoria απολαμβάνει το καλοκαίρι στο σπίτι της στη Marbella, στην Ισπανία. Η 49χρονη ηθοποιός διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα, την οποία φρόντισε να αναδείξει με το μικροσκοπικό, πολύχρωμο μπικίνι της, στα χρώματα του «ουράνιου τόξου». Μαζί της ήταν και ο φίλος της ηθοποιός Amaury Nolasco.

Eva Longoria, 49, works on her tan in a tiny rainbow bikini as she enjoys drinks and a swim during Marbella beach day with her pals and son Santiago, 6 https://t.co/e0jtpikrGI August 8, 2024

Η ηθοποιός εθεάθη, επίσης, να προσέχει τον 6χρονο γιο της, Santiago, μεταφέροντάς τον στη σκιά μετά από μια βουτιά στη θάλασσα.

Η Eva Longoria και η οικογένειά της μετακόμισαν εκεί από το Λος Άντζελες, αφού αγόρασαν μια μεγαλοπρεπή έπαυλη με έξι υπνοδωμάτια και επτά μπάνια. Η ηθοποιός -που παντρεύτηκε τον Μεξικανό επιχειρηματία το 2016- αγόρασε τη συγκεκριμένη έπαυλη στις αρχές του 2023.

Η ίδια και ο σύζυγός της, José Bastón, μείωσαν πρόσφατα την τιμή του σπιτιού τους στο Μπέβερλι Χιλς και πλέον το σπίτι πωλείται από 22,8 σε 18,9 εκατ. δολάρια. «Θέλουν να μεγαλώσουν τον γιο τους σε ένα μέρος όπου θα περιβάλλεται από τη φύση και την ομορφιά», ανέφερε πηγή που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια.

