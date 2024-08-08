Λογαριασμός
Eva Longoria: Κορμάρα στα 49 της – Το μαγιό «ουράνιο τόξο» κλέβει τις εντυπώσεις

Η ηθοποιός αγόρασε τη συγκεκριμένη έπαυλη στις αρχές του 2023 και πλέον ζει εκεί με την οικογένειά της 

Eva Longoria

Η Eva Longoria απολαμβάνει το καλοκαίρι στο σπίτι της στη Marbella, στην Ισπανία. Η 49χρονη ηθοποιός διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα, την οποία φρόντισε να αναδείξει με το μικροσκοπικό, πολύχρωμο μπικίνι της, στα χρώματα του «ουράνιου τόξου». Μαζί της ήταν και ο φίλος της ηθοποιός Amaury Nolasco. 

Η ηθοποιός εθεάθη, επίσης, να προσέχει τον 6χρονο γιο της, Santiago, μεταφέροντάς τον στη σκιά μετά από μια βουτιά στη θάλασσα. 

Eva Longoria

Eva Longoria

Η Eva Longoria και η οικογένειά της μετακόμισαν εκεί από το Λος Άντζελες, αφού αγόρασαν μια μεγαλοπρεπή έπαυλη με έξι υπνοδωμάτια και επτά μπάνια. Η ηθοποιός -που παντρεύτηκε τον Μεξικανό επιχειρηματία το 2016- αγόρασε τη συγκεκριμένη έπαυλη στις αρχές του 2023.

Η ίδια και ο σύζυγός της, José Bastón, μείωσαν πρόσφατα την τιμή του σπιτιού τους στο Μπέβερλι Χιλς και πλέον το σπίτι πωλείται από 22,8 σε 18,9 εκατ. δολάρια. «Θέλουν να μεγαλώσουν τον γιο τους σε ένα μέρος όπου θα περιβάλλεται από τη φύση και την ομορφιά», ανέφερε πηγή που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια. 

