Η Emily Ratajkowski επέστεψε δυναμικά. Το 33χρονο μοντέλο αποκάλυψε ότι είναι η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών για γνωστή μάρκα εσωρούχων. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και τις σέξι φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Intimissimi εξυμνεί τις γυναίκες και τη θηλυκότητα με έναν τόσο εμπνευσμένο τρόπο και είμαι ενθουσιασμένη που θα βοηθήσω να παρουσιάσουμε αυτή την εμβληματική μάρκα σε περισσότερες γυναίκες στις ΗΠΑ», ανέφερε το μοντέλο σε δήλωσή του. «Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη των όμορφων εσωρούχων. Σε κάνουν να νιώθεις αυτοπεποίθηση και δύναμη».

Από την πλευρά της η εταιρεία δήλωσε: «Το χάρισμα και η αδιαμφισβήτητη παρουσία της Emily αντικατοπτρίζουν αυτό που θέλουμε να γιορτάσουμε μέσω της μάρκας μας. Η Emily Ratajkowski φέρνει μια μοντέρνα, ισχυρή ενέργεια που ευθυγραμμίζεται με την αφοσίωσή μας στην ενδυνάμωση των γυναικών και την υιοθέτηση της ατομικότητας μέσω των εσωρούχων μας».

Και η «EmRata» απέτισε πρόσφατα φόρο τιμής στην προηγούμενη πρέσβειρα της μάρκας, τη Jennifer Lopez. Η Emily Ratajkowski γιόρτασε το Halloween τιμώντας το εμβληματικό look της Jennifer Lopez. Η καλλιτέχνιδα είχε εμφανιστεί με το συγκεκριμένο φόρεμα στο κόκκινο χαλί των Grammy του 2000.

Πηγή: skai.gr

