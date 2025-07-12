Λογαριασμός
Και τραγουδιστής και ζωγράφος ο Εντ Σίραν - Κάνει έκθεση σε γκαλερί - Βίντεο, φωτογραφίες

Οι πίνακες διακρίνονται για «το καλά τεκμηριωμένο, εξπρεσιονιστικό στυλ ζωγραφικής splash», σύμφωνα με τη γκαλερί που τα εκθέτει

ed sheeran

Πρωτότυπα έργα τέχνης που δημιούργησε ο διάσημος και πολυβραβευμένος ποπ σταρ Εντ Σίραν (Ed Sheeran) παρουσιάζονται σε γκαλερί του Σόχο, στο Λονδίνο.

Ο τραγουδιστής ασχολήθηκε με τη ζωγραφική το 2019, αλλά είπε ότι πάντα απολάμβανε τα μαθήματα καλλιτεχνικών στο σχολείο, στο Σάφολκ, όπου μεγάλωσε.

Η έκθεση "Cosmic Carpark Paintings", στη γκαλερί Heni, περιλαμβάνει έργα σε ύφος εμπνευσμένο από ουράνια μοτίβα, σύμφωνα «με το καλά τεκμηριωμένο, εξπρεσιονιστικό στυλ ζωγραφικής splash» αναφέρεται σε ανακοίνωση της γκαλερί.

Ο Σίραν ζωγράφισε πέρσι - μεταξύ των συναυλιών του - αρκετούς πίνακες σε ένα εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ του Λονδίνου. 

«Άρχισα να ζωγραφίζω στο τέλος της περιοδείας μου Divide το 2019 και απο τότε είναι κάτι που χρησιμοποιώ ως δημιουργική διέξοδο » εξήγησε ο σταρ στο BBC.

Τα έργα του προφανώς ενθουσίασαν τους ειδικούς και τους συνεργάτες του, που τον ενθάρρυναν να τα εκθέσει. 

Ο Σίραν εξήγησε ότι μίλησε με τον καλλιτέχνη Ντάμιεν Χιρστ και τον Τζο Χέιτζ, ιδρυτή της Heni, για τους πίνακές του, και τον ενθάρρυναν να διοργανώσει την έκθεση.

Στο Ίδρυμα Ed Sheeran, το οποίο στηρίζει τη μουσική εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία θα διατεθεί το 50% των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων.

Η έκθεση «Cosmic Carpark Paintings» εγκαινιάστηκε στις 11 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την 1η Αυγούστου. 

