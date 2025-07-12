Πρωτότυπα έργα τέχνης που δημιούργησε ο διάσημος και πολυβραβευμένος ποπ σταρ Εντ Σίραν (Ed Sheeran) παρουσιάζονται σε γκαλερί του Σόχο, στο Λονδίνο.

Ο τραγουδιστής ασχολήθηκε με τη ζωγραφική το 2019, αλλά είπε ότι πάντα απολάμβανε τα μαθήματα καλλιτεχνικών στο σχολείο, στο Σάφολκ, όπου μεγάλωσε.

Η έκθεση "Cosmic Carpark Paintings", στη γκαλερί Heni, περιλαμβάνει έργα σε ύφος εμπνευσμένο από ουράνια μοτίβα, σύμφωνα «με το καλά τεκμηριωμένο, εξπρεσιονιστικό στυλ ζωγραφικής splash» αναφέρεται σε ανακοίνωση της γκαλερί.

Ed will be selling his artworks at the @HENI gallery, running between the 10th July to 1st August. All of his profits will be going towards funding the @edsheeranfnd



Want to come down to the Opening Preview of Ed’s ‘Cosmic Carpark Paintings’? Head to the HENI Gallery on… pic.twitter.com/RheQJgw4R7 — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) July 8, 2025

Ο Σίραν ζωγράφισε πέρσι - μεταξύ των συναυλιών του - αρκετούς πίνακες σε ένα εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ του Λονδίνου.

«Άρχισα να ζωγραφίζω στο τέλος της περιοδείας μου Divide το 2019 και απο τότε είναι κάτι που χρησιμοποιώ ως δημιουργική διέξοδο » εξήγησε ο σταρ στο BBC.

Τα έργα του προφανώς ενθουσίασαν τους ειδικούς και τους συνεργάτες του, που τον ενθάρρυναν να τα εκθέσει.

We’re hard at work getting ready for @edsheeran's ‘Cosmic Carpark Paintings’ exhibition!



Here’s a sneak peek behind the scenes 👀



📍Don’t miss the opening preview on Thursday, 10 July, from 2pm – 8pm at the HENI Gallery, 6-10 Lexington Street, Soho, London, W1F 0LB. Everyone… pic.twitter.com/aloJ0TKzHu — HENI (@HENI) July 9, 2025

Ο Σίραν εξήγησε ότι μίλησε με τον καλλιτέχνη Ντάμιεν Χιρστ και τον Τζο Χέιτζ, ιδρυτή της Heni, για τους πίνακές του, και τον ενθάρρυναν να διοργανώσει την έκθεση.

Στο Ίδρυμα Ed Sheeran, το οποίο στηρίζει τη μουσική εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία θα διατεθεί το 50% των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων.

Η έκθεση «Cosmic Carpark Paintings» εγκαινιάστηκε στις 11 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την 1η Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.