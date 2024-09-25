Η Ellen DeGeneres αποκάλυψε για πρώτη φορά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει σε ειδικό αφιέρωμα του Netflix. Η Έλεν ντε Τζενέρις μίλησε «ανοιχτά» ότι έχει διαγνωστεί με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ADHD) και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας.

Η πρώην παρουσιάστρια, 66 ετών, έκανε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις στο νέο κωμικό αφιέρωμα του Netflix, «For Your Approval», στο οποίο παραδέχτηκε επίσης ότι έκανε ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσει «όλο το μίσος» μετά τις καταγγελίες ότι καλλιέργησε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον στο «The Ellen DeGeneres Show».

Η κωμικός, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως ένα καλό δημόσιο πρόσωπο, ξεπέρασε -χωρίς αμφιβολία- τα όρια όταν έγινε οικοδέσποινα στη δική της εκπομπή το 2003, έξι χρόνια μετά το δημόσιο «coming out» ως ομοφυλόφιλη και μόλις λίγους μήνες μετά την επιστροφή της στο προσκήνιο ως η φωνή της «Ντόρι» στην επιτυχημένη ταινία της Pixar «Finding Nemo».

Κι ενώ είχε «χτίσει» τη φήμη της «αγαπημένης» και φιλικής κωμικού, η οποία δεν χρησιμοποιεί βωμολοχίες ή κάνει αστεία εις βάρος των άλλων, στο Χόλιγουντ κυκλοφορούσαν φήμες για χρόνια ότι δεν είναι τόσο «ζεστή» και φιλική όσο θέλουν κάποιοι να πιστεύουν... Αυτές οι φήμες κορυφώθηκαν το 2020, με πολλά δημοσιεύματα στον Τύπο, με διάσημους και μη, νυν και πρώην υπαλλήλους της να εμφανίζονται και να μοιράζονται τις ιστορίες τους για την παρουσιάστρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.