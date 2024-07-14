Η «πτώση» της Ellen DeGeneres ξεκίνησε από ένα tweet του κωμικού Kevin T. Porter τον Μάρτιο του 2020, το οποίο ζητούσε από τον κόσμο τις «πιο τρελές ιστορίες που έχετε ακούσει για την Ellen ως κακιά» και συγκέντρωσε 2.600 απαντήσεις!

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank March 20, 2020

Η κωμικός, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως ένα καλό δημόσιο πρόσωπο, ξεπέρασε -χωρίς αμφιβολία- τα όρια όταν έγινε οικοδέσποινα στη δική της εκπομπή το 2003, έξι χρόνια μετά το δημόσιο «coming out» ως ομοφυλόφιλη και μόλις λίγους μήνες μετά την επιστροφή της στο προσκήνιο ως η φωνή της «Ντόρι» στην επιτυχημένη ταινία της Pixar «Finding Nemo».

Κι ενώ είχε «χτίσει» τη φήμη της «αγαπημένης» και φιλικής κωμικού, η οποία δεν χρησιμοποιεί βωμολοχίες ή κάνει αστεία εις βάρος των άλλων, στο Χόλιγουντ κυκλοφορούσαν φήμες για χρόνια ότι δεν είναι τόσο «ζεστή» και φιλική όσο θέλουν κάποιοι να πιστεύουν... Αυτές οι φήμες κορυφώθηκαν το 2020, με πολλά δημοσιεύματα στον Τύπο, με διάσημους και μη, νυν και πρώην υπαλλήλους της να εμφανίζονται και να μοιράζονται τις ιστορίες τους για την παρουσιάστρια.

Καθώς, λοιπόν, η Ellen ανακοινώνει ότι θα «τελειώσει» με τη showbiz, μετά την προβολή του αφιερώματός της στο Netflix, ας δούμε τι έφταιξε και από την κορυφή βρέθηκε στον «πάτο» της βιομηχανίας του θεάματος.

Για την κωμικό και παρουσιάστρια τα πρώτα σύννεφα… της αμφισβήτησης ήρθαν τον Οκτώβριο του 2019, όταν παρακολούθησε έναν αγώνα των Dallas Cowboys σε ένα πολυτελές θεωρείο, όπου κάθισε δίπλα στον Τζορτζ Μπους.

Τα πλάνα από τις κάμερες ήταν ξεκάθαρα. Ο ένας απολάμβανε την παρέα του άλλου, γεγονός που προκάλεσε τον απόλυτο χαμό, με χιλιάδες επικριτικά σχόλια να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επικριτές επισήμαναν ότι ενώ η Έλεν υπήρξε πρωτοπόρος για την LGBTQ κοινότητα, ο Μπους υποστήριξε διάφορες πολιτικές που έβλαπταν τους ομοφυλόφιλους, συμπεριλαμβανομένης μιας προτεινόμενης συνταγματικής τροπολογίας που θα όριζε τον γάμο ως ένωση μόνο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Οι ψίθυροι σχετικά με τη συμπεριφορά της κωμικού έγιναν «φωνή» τον Απρίλιο του 2020, μετά την ανάρτηση του κωμικού Kevin T. Porter στο Twitter. «Αυτή τη στιγμή όλοι χρειαζόμαστε λίγη καλοσύνη. Ξέρετε, όπως μιλάει πάντα η Ellen Degeneres!», έγραψε στο Twitter. «Είναι από τους πιο κακούς ανθρώπους στη ζωή. Απαντήστε σε αυτό το μήνυμα, γράφοντας τις πιο τρελές ιστορίες που έχετε ακούσει για την Ellen ως κακιά και θα ανταλλάξω κάθε μία με 2 δολάρια».

Η «αποκαθήλωση» της κωμικού

Περισσότερες επικρίσεις δέχτηκε η Ellen DeGeneres μετά την εκπομπή της στις 6 Απριλίου, η οποία γυρίστηκε από το σπίτι της στην αρχή της πανδημίας. Μιλώντας στην κάμερα μέσα από την έπαυλή της, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, η κωμικός παρομοίασε αστειευόμενη την κατάστασή της με εκείνη των φυλακισμένων.

Οι αντιδράσεις κατά της παρουσιάστριας έγιναν «τσουνάμι», που στο τέλος «έπνιξε» και την ίδια. Οι χρήστες άρχισαν να δημοσιεύουν βίντεο με αποσπάσματα από καλεσμένους που, εκ των υστέρων, υπονοούσαν κακή συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, μια εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον το 2019 έγινε «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έδειχνε ότι πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν «ηλεκτρισμένη» μεταξύ τους.

Τον Ιούλιο του 2020, το «BuzzFeed News» δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με έναν νυν και 10 πρώην υπαλλήλους που εργάζονταν στην εκπομπή της Ellen DeGeneres, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι βίωσαν ρατσισμό, εκφοβισμό στον χώρο εργασίας και σεξουαλική παρενόχληση από την ίδια. Οι περισσότερες κατηγορίες αφορούσαν τον εργασιακό χώρο γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων και άλλων ανώτερων υπαλλήλων, εκτός από την Ellen. Ο Glavin, ο Kevin Leman και ο συν-εκτελεστικός παραγωγός, Jonathan Norman, απολύθηκαν όλοι από το δημοφιλές talk show μετά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον τους.

Ωστόσο, αρκετοί ανέφεραν ότι το «ψάρι βρωμάει απ' το κεφάλι», δείχνοντας ως υπεύθυνη για όλα αυτά την Ellen DeGeneres. Μέχρι τον Αύγουστο του 2020, η WarnerMedia είχε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, η Ellen ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τους 255 υπαλλήλους της και οι εκτελεστικοί παραγωγοί Ed Glavin, Kevin Leman και Jonathan Norman απολύθηκαν από την εκπομπή.

Και ποιοι δεν πέρασαν από την εκπομπή της: οι αδερφές Καρντάσιαν, Rihanna, Jennifer Lopez, Brad Pitt, Kevin Hart, Lady Gaga, Kanye West, Justin Bieber, Bradley Cooper, Zac Efron, Will Smith, Drew Barrymore, Adele, Victoria Beckham, Halle Berry, Bon Jovi, Pierce Brosnan κ. ά. Έχει φιλοξενήσει προέδρους και Πρώτες Κυρίες, μεταξύ των οποίων, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα, η Μισέλ Ομπάμα, η Λόρα Μπους, η Χίλαρι Κλίντον.

Το 2005, παρουσίασε τα βραβεία Emmy, ενώ ακολούθησαν τα βραβεία Όσκαρ το 2007 και το 2014. Έχει λάβει συνολικά 171 υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy, με 61 νίκες! Στην πραγματικότητα έχει κερδίσει τόσα Emmy, που ξεπέρασε ακόμη και την Όπρα Γουίνφρεϊ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.