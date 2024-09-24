Ο Τράβις Κέλσι, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του NFL και παίκτης των Kansas City Chiefs, φαίνεται πως έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες πέρα από τον κόσμο του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Μετά την κατάκτηση του Super Bowl, αντί να ξεκουραστεί και να απολαύσει την επιτυχία του, ο αθλητής αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο Χόλιγουντ.

Ήδη έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές και σόου, όπως το "Saturday Night Live", δείχνοντας πως έχει ένα ταλέντο ακόμη.

Ο συν-δημιουργός και σκηνοθέτης του «Grotesquerie» Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy) σε συνέντευξη Τύπου μίλησε για τη συνάντησή του με τον Kέλσι και την απόφασή του «να ασχοληθεί με την υποκριτική».

«Μιλούσαμε για το μέλλον του και για το τι θέλει να κάνει μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας και εγώ του έδινα κατά κάποιο τρόπο πατρικές συμβουλές» είπε ο σκηνοθέτης. «Έχω πάντα ένα μότο στη δουλειά μου. Ένας σταρ είναι πάντα σταρ. Δεν έχει σημασία σε ποιον τομέα είναι αστέρι. Αν έχεις αυτό το χάρισμα, θα το προσφέρεις σε ό,τι κι αν κάνεις» πρόσθεσε.

Περιέγραψε ότι ήταν μια «υπέροχη» συνάντηση και ότι στο τέλος είπε στον Κέλσι: «Θα σε έχω στο νου μου και ίσως βρούμε κάτι». Εκείνος αντέδρασε λέγοντας: «Όχι, θέλω να το κάνω τώρα. Έχω τρεις μήνες και πραγματικά θα κάνω οτιδήποτε».

Εκείνη την εποχή, ο Mέρφι μόλις είχε ξεκινήσει την προπαραγωγή της επερχόμενης σειράς των FX/Hulu «Grotesquerie».

Σε σενάριο που συνυπογράφει με τους Τζον Ρόμπιν Μπάιτζ και Τζο Μπέικιν η δραματική σειρά των 10 επεισοδίων, ακολουθεί την αστυνόμο Λόις Τράιον (Νίσι Νας-Μπετς) να ερευνά μία σειρά από εγκλήματα τα οποία έχουν αναστατώσει μία μικρή κοινότητα.

«Έχω αυτόν τον ρόλο και αν ενδιαφέρεσαι θα τον προσαρμόσω σε σένα» είπε στον Κέλσι. Μόλις εκείνος συμφώνησε και «σκηνοθέτησα το πρώτο επεισόδιο στο οποίο έπαιξε με την Nίσι, τον αγαπήσαμε αμέσως. Τον πήραμε από το χέρι και του δώσαμε να καταλάβει ότι δεν θα αποτύχει. Ήταν πραγματικά καταπληκτικός».

Αποκάλυψε ότι ο Κέλσι συνεργάστηκε με έναν δάσκαλο υποκριτικής για «αρκετούς μήνες» πριν από τα γυρίσματα, τα οποία έγιναν ανάμεσα στις ποδοσφαιρικές σεζόν.

«Εμφανίστηκε (στα γυρίσματα) χωρίς το σενάριο. Ήξερε τις ατάκες όλων» συνέχισε ο Μέρφι. «Ήταν τόσο επαγγελματίας και τόσο αφοσιωμένος. Μου έλεγε συνέχεια: 'εκπαίδευσέ με'...θα ήθελα να συνεχίσω να δουλεύω μαζί του σε αυτό και σε άλλα πράγματα. Είναι ο πιο ευγενικός και ο πιο γλυκός. Ό,τι σκέφτεστε γι' αυτόν είναι αλήθεια», κατέληξε σύμφωνα με το Variety.

Το «Grotesquerie» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

