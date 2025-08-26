Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Η αγαπημένη της σκηνή για γυρίσματα είναι να ξαπλώνει στο κρεβάτι - Μπρούμυτα, ανάσκελα ή στο πλάι;

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποκάλυψε ότι η αγαπημένη της σκηνή για γυρίσματα είναι να ξαπλώνει στο κρεβάτι, όπου μπορεί να βγάλει τα παπούτσια της και να χαλαρώσει. Η 60χρονη ηθοποιός και μοντέλο έχει πρωταγωνιστήσει σε μια μακρά λίστα ταινιών, από το «Austin Powers» έως το «Bedazzled», καθώς και σε μια σειρά τηλεοπτικών εκπομπών, όπως το «Gossip Girl» και το «The Royals».

Η Χάρλεϊ είχε σοκάρει τους θαυμαστές της στην ταινία «Strictly Confidential», όπου έδειχνε την ηθοποιό να συνευρίσκεται ερωτικά με μια άλλη γυναίκα, σε σκηνές που γύρισε και σκηνοθέτησε ο γιος της, μοντέλο και εκκολαπτόμενος σκηνοθέτης, Ντέμιαν.

Η ηθοποιός υποδύεται τη νεκρή στο ολοκαίνουργιο ριάλιτι σόου του Channel 4, «The Inheritance», και είναι συνεχώς ξαπλωμένη σε ένα φέρετρο. «Πάντα μου αρέσουν οι σκηνές όπου είμαι ξαπλωμένη», ανέφερε η ίδια στην «Daily Mail».

«Λατρεύω τις σκηνές στο κρεβάτι, γιατί μπορείς να ξαπλώνεις όλη μέρα χωρίς να χρειάζεται να δουλεύεις και να φοράς παπούτσια. Το βρήκα αρκετά απελευθερωτικό. Μου άρεσε», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ έστειλε τις ευχές της στον αγαπημένο της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, για τα γενέθλιά του. Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά κοινά τους στιγμιότυπα, από διάφορες στιγμές τους μαζί, αποκαλώντας τον με το παρατσούκλι του. «Χαρούμενα γενέθλια άνθρωπε-σκίουρε», έγραψε στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

