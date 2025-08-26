Στο Ναύπλιο βρέθηκε το super yacht «YAS» της Βασιλικής Οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η εντυπωσιακή θαλαμηγός με 141 μέτρα μήκος και 15 μέτρα πλάτος έχει 56 μέλη πληρώματος, ενώ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αρχικά είχε ναυπηγηθεί ως πολεμικό πλοίο. Συγκεκριμένα, παλαιότερα λειτουργούσε ως φρεγάτα και στη συνέχεια μετατράπηκε σε θαλαμηγό.

Πηγή: skai.gr

