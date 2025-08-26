Η Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) μοιράστηκε αρκετές νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ισπανία, τις οποίες δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η σταρ της σειράς «Desperate Housewives», που ζει πλέον μεταξύ Ισπανίας και Μεξικού, φορούσε ένα αποκαλυπτικό μαύρο μπικίνι, ενώ χαλάρωνε στη γραφική Μαρμπέγια.

Η 50χρονη παραγωγός ταινιών συνοδευόταν από τον επτάχρονο γιο της, Σαντιάγο, τον οποίο έχει με τον τρίτο σύζυγό της, τον Μεξικανό επιχειρηματία Χοσέ Μπαστόν. Επιδεικνύοντας τους γυμνασμένους κοιλιακούς της, η Λονγκόρια αποδεικνύει στην πράξη ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός…

Η ηθοποιός, που είναι και η μικρότερη στην οικογένεια της, έχει τρεις ακόμη αδελφές και μεγάλωσε σε ράντσο στο Τέξας. Μετά τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Νοικοκυρές Σε Απόγνωση» (Desperate Housewives), η Λονγκόρια καθιερώθηκε και πλέον είναι μία από τις πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ με συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Πηγή: skai.gr

