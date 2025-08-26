Στα κρυστάλλινα νερά της Λευκάδας το υπερπολυτελές superyacht του συνιδρυτή του WhatsApp

Με το superyacht Moonrise βρέθηκε στα κρυστάλλινα νερά της Λευκάδας ο συνιδρυτής του WhatsApp, Jan Koum.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Koum είναι ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο μετά την πώληση του WhatsApp στη Meta.

Το υπερπολυτελές σκάφος του Koum αγκυροβόλησε πριν από λίγο καιρό στον Κορινθιακό Κόλπο και πρόσφατα εθεάθη στα ανοιχτά της Λευκάδας.

Πηγή: skai.gr

