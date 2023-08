Ε όχι! Η Κέιτ Μίντλετον σε rave party – Σοκ στο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής του Houghton (φωτογραφία)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι παρευρισκόμενοι στο γνωστό τετραήμερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής, rave μουσικής στο Houghton της Βρετανίας όταν ξαφνικά είδαν μπροστά τους την πριγκίπισσα Κάθριν και μελλοντική βασίλισσα της χώρας.

Η Κέητ Μίντλετον εμφανίστηκε στο φεστιβάλ με μεγάλη ομάδα ασφαλείας (λογικό) αλλά φάνηκε να διασκεδάζει με την παρέα της.

Kate Middleton at Houghton to give craigy richards a knighthood. Sir craigy richards pic.twitter.com/SDtdTMV7Qd

Η πριγκίπισσα ήταν ντυμένη στα μαύρα, ήπιε μία -δύο spicy margaritas και μάλιστα λέγεται ότι άφησε και ένα πολύ, πολύ μεγάλο φιλοδώρημα.

It’s not every day you see a royal at a rave 😜https://t.co/8nqHVIDroE