Εκθαμβωτική η Δόμνα Μιχαηλίδου στον γάμο της - Δείτε φωτογραφίες

Η νύφη, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί, έκανε εκθαμβωτική εμφάνιση φορώντας ένα λευκό φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκε, σήμερα Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, η Δόμνα Μιχαηλίδου με τον αγαπημένο της σύντροφο, τον ψυχίατρο, Λεωνίδα Μαντωνάκη.

Τον γάμο τέλεσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, και έλαβε χώρα στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά, σε στενό κύκλο.

Η νύφη, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί, έκανε εκθαμβωτική εμφάνιση φορώντας ένα λευκό φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα.

Μετά τον γάμο, θα ακολουθήσει δεξίωση με τους φίλους των δύο νεόνυμφων σε μαγαζί στον Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

TAGS: δόμνα μιχαηλίδου γάμος
