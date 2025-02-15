Η γυναίκα που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού το 2000, όταν ήταν μόλις 13 ετών, από τους ράπερ “Jay-Z” Κάρτερ και Σον “Diddy” Κομπς, απέσυρε τη μήνυση εναντίον τους, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ενημέρωσε ότι η ενάγουσα Τζέιν Ντο απέσυρε τη μήνυση οικειοθελώς και αμετάκλητα, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου στο μέλλον.

Ο Κομπς βρίσκεται σε μια φυλακή του Μπρούκλιν και περιμένει μια προγραμματισμένη ποινική δίκη στις 5 Μαΐου για κατηγορίες για βιασμό και για σεξουαλική διακίνηση.

Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δεκάδες άλλες αστικές αγωγές από γυναίκες και άνδρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών που εκπροσωπούνται από την εταιρεία του Buzbee, η οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση και άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο Κομπς δήλωσε αθώος στην ποινική υπόθεση και υποστήριξε ότι είναι αθώος σε όλες τις υποθέσεις.

«Σήμερα είναι μια νίκη», είπε ο Κάρτερ σε δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από την εταιρεία ψυχαγωγίας του Roc Nation. «Οι επιπόλαιες, εικονικές και φρικτές κατηγορίες έχουν απορριφθεί. Η κατηγορία ήταν αβάσιμη και δεν έβγαλε πουθενά.»

Ο Κάρτερ είπε ότι η υπόθεση προκάλεσε επίσης τραύμα στη σύζυγό του Μπιγιονσέ και στα παιδιά τους.

Σε κοινή δήλωση, οι δικηγόροι του Κομπς, υποστήριξαν ότι ο πελάτης τους δεν έχει επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά και δεν έχει κάνει ποτέ εμπορία κανενός.

«Θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς και να βρούμε τους υπεύθυνους», δήλωσαν οι δικηγόροι. «Αυτό είναι μόνο το πρώτο από τα πολλά που θα απορριφθούν στα δικαστήρια.»

Η Τζέιν Ντο κατηγόρησε τους Κάρτερ και Κομπς ότι τη βίασαν σε ένα afterparty μετά τα MTV Music Video Awards του 2000.

Είπε ότι το υποτιθέμενο περιστατικό προκάλεσε κατάθλιψη που οδήγησε σε διαταραχή μετατραυματικού στρες και «σε μεγάλο βαθμό απόσυρσή της από την κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

