Lady Gaga: Σχολίασε βίντεο της Βενετίας Καμάρα - Ενθουσιασμένη η influencer

Η influencer Βενετία Καμάρα δημιούργησε ένα ευρηματικό βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok χρησιμοποιώντας τον ήχο από το νέο τραγούδι της Lady Gaga, «Abracadabra».



Εναλλάσσοντας μακιγιάζ η influencer κατέγραψε τον εαυτό της να χορεύει στους ρυθμούς του viral hit της Gagaa. Η μεγάλη, ευχάριστη, έκπληξή της ήταν όταν η –κατά πολλούς- νέα «βασίλισσα της ποπ» σχολίασε το κλιπ.



«This is SICK!!!» (Αυτό είναι φοβερό!!! σε ελεύθερη μετάφραση) έγραψε το επίσημο προφίλ της Lady Gaga στο TikTok, αναδημοσιεύοντας το βίντεο, και η Βενετία Καμάρα όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασε ενθουσιωδώς.



«Η Lady Gaga σχολίασε το βίντεό μου; Δεν το πιστεύω» έγραψε στο νέο TikTok βίντεο, η Βενετία Καμάρα, αποσπώντας εκατοντάδες θετικά σχόλια από τους ακολούθους της.

Πηγή: skai.gr

