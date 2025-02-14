Η Selena Gomez σε γυμνή φωτογράφιση με τον Benny Blanco

Η Selena Gomez «ανέβασε τη θερμοκρασία» του διαδικτύου καθώς πόζαρε τόπλες με τον αρραβωνιαστικό της και δισκογραφικό παραγωγό Benny Blanco για το εξώφυλλο του Μαρτίου 2025 στο περιοδικό Interview.
Η 32χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε πρόσφατα ένα επερχόμενο άλμπουμ με τον δισκογραφικό παραγωγό.
Το ζευγάρι δίνει την πρώτη κοινή του συνέντευξη μετά τον αρραβώνα του δύο μήνες νωρίτερα.
Η συνέντευξη έλαβε χώρα στο σπίτι τους τον περασμένο μήνα λίγο πριν η Selena συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας για τα συναισθηματικά φορτισμένα stories σχετικά με τις πολιτικές απέλασης του Τραμπ.
Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της σταρ, το οποίο έκτοτε επιδεικνύει στα social media.
Όσον αφορά την επιλογή του, ο Blanco τόνισε πως προσπάθησε να μη... «τα κάνει σαλάτα» και να επιλέξει το κατάλληλο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.