Η Selena Gomez σε γυμνή φωτογράφιση με τον Benny Blanco

Η Selena Gomez «ανέβασε τη θερμοκρασία» του διαδικτύου καθώς πόζαρε τόπλες με τον αρραβωνιαστικό της και δισκογραφικό παραγωγό Benny Blanco για το εξώφυλλο του Μαρτίου 2025 στο περιοδικό Interview.

Η 32χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε πρόσφατα ένα επερχόμενο άλμπουμ με τον δισκογραφικό παραγωγό.

Το ζευγάρι δίνει την πρώτη κοινή του συνέντευξη μετά τον αρραβώνα του δύο μήνες νωρίτερα.

Η συνέντευξη έλαβε χώρα στο σπίτι τους τον περασμένο μήνα λίγο πριν η Selena συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας για τα συναισθηματικά φορτισμένα stories σχετικά με τις πολιτικές απέλασης του Τραμπ.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της σταρ, το οποίο έκτοτε επιδεικνύει στα social media.

Όσον αφορά την επιλογή του, ο Blanco τόνισε πως προσπάθησε να μη... «τα κάνει σαλάτα» και να επιλέξει το κατάλληλο.

Πηγή: skai.gr

