Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Παντρεύεται σήμερα με πολιτικό γάμο στον Πειραιά

Το ζευγάρι έχε επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στη σχέση του, καθώς κανείς από τους δύο δεν θέλει να απασχολεί με την προσωπική του ζωή

Δόμνα Μιχαηλίδου

Με πολιτικό γάμο παντρεύονται σήμερα, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025, η Δόμνα Μιχαηλίδου με τον ψυχίατρο σύντροφό της, Λεωνίδα Μαντωνάκη, ενόψει και της γέννησης του γιου τους τον Απρίλιο.

Ο γάμος θα γίνει στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά, στον χώρο που συνήθως γίνονται οι πολιτικοί γάμοι. Η τελετή θα γίνει σε στενό κύκλο. Κουμπάροι θα είναι κοντινοί τους φίλοι, ενώ οι προσκεκλημένοι δεν θα ξεπερνούν τους 15. Μετά την τελετή, θα υπάρξει κάλεσμα σε μαγαζί του Πειραιά.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο χρόνια. Το καλοκαίρι αποφάσισαν να παντρευτούν, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι η πρώην υπουργός Εργασίας είναι έγκυος. Η κυρία Μιχαηλίδου αναμένεται να γεννήσει μετά το Πάσχα, ενώ όπως έχει αποκαλύψει, κυοφορεί αγοράκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δόμνα μιχαηλίδου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
139 0 Bookmark