Δόμνα Μιχαηλίδου: Παντρεύεται σήμερα με πολιτικό γάμο στον Πειραιά

Με πολιτικό γάμο παντρεύονται σήμερα, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025, η Δόμνα Μιχαηλίδου με τον ψυχίατρο σύντροφό της, Λεωνίδα Μαντωνάκη, ενόψει και της γέννησης του γιου τους τον Απρίλιο.

Ο γάμος θα γίνει στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά, στον χώρο που συνήθως γίνονται οι πολιτικοί γάμοι. Η τελετή θα γίνει σε στενό κύκλο. Κουμπάροι θα είναι κοντινοί τους φίλοι, ενώ οι προσκεκλημένοι δεν θα ξεπερνούν τους 15. Μετά την τελετή, θα υπάρξει κάλεσμα σε μαγαζί του Πειραιά.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο χρόνια. Το καλοκαίρι αποφάσισαν να παντρευτούν, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι η πρώην υπουργός Εργασίας είναι έγκυος. Η κυρία Μιχαηλίδου αναμένεται να γεννήσει μετά το Πάσχα, ενώ όπως έχει αποκαλύψει, κυοφορεί αγοράκι.

Πηγή: skai.gr

