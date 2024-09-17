Η Demi Moore έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για το πόσο σκληρή ήταν με τον εαυτό της. Η 61χρονη ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι «έτρεφε» ένα ανεξήγητο μίσος για τον εαυτό της, ενώ συζητούσε για τον τελευταίο της ρόλο ως Elizabeth Sparkle στην ταινία «The Substance».

Η ηθοποιός δήλωσε στην εφημερίδα «The Guardian» ότι τη δεκαετία του 1990 οι γυναίκες δεν θεωρούνταν ελκυστικές αν δεν ήταν αδύνατες.

Μάλιστα, η ίδια είπε ότι λυπάται για τον εαυτό της, αναφερόμενη στις δίαιτες που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. «Πραγματικά, πρόκειται για βία. Πόσο βίαιοι μπορούμε να είμαστε απέναντι στους εαυτούς μας… Πόσο βάναυσοι;», αναρωτήθηκε η διάσημη ηθοποιός.

Και η Demi Moore συνέχισε: «Η αυτοκριτική, το κυνήγι της τελειότητας, η προσπάθεια να απαλλαγούμε από τις “ατέλειες”, επίσης το αίσθημα της απόρριψης και της απελπισίας, τίποτα από αυτά δεν αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες», καθώς σημείωσε ότι και οι άνδρες νιώθουν ανασφάλεια για το σώμα τους.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι όλοι έχουμε περάσει στιγμές που γυρνάμε πίσω και προσπαθούμε να διορθώσουμε κάτι. Και κατέληξε: «Όλοι μας, αν αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι η αξία μας έγκειται μόνο στο πώς φαινόμαστε, τότε τελικά θα συντριβούμε».

Τέλος, η Demi Moore ανέφερε ότι εκπλήσσεται από το πόσο σκληροί μπορούν να είναι οι άνθρωποι με τον εαυτό τους σχετικά με το σώμα τους.

Πηγή: skai.gr

