Αλέξανδρος Πατούλης: Οι πρώτες δηλώσεις του γιου του Γιώργου Πατούλη, για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του πατέρα του

Η είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του πρώην περιφερειάρχη, Γιώργου Πατούλη συζητήθηκε πολύ αυτόν τον μήνα.

Εξάλλου τώρα έγινε γνωστό πως η νέα του σύντροφος Νάνσυ Κοίλου είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και εντός των επόμενων μηνών ο Γιώργος Πατούλης θα ξαναγίνει μπαμπάς.

Μεγάλη κουβέντα έγινε και για το αν ο πρωτότοκος και ενήλικος πλέον γιος του, Αλέξανδρος, που απέκτησε από τον γάμο του με την Μαρίνα Σταυράκη, γνώριζε για το χαρμόσυνο γεγονός ή όχι αφού όσον αφορά αυτό το θέμα υπήρξε μια σύγχυση.

Σήμερα ο Αλέξανδρος Πατούλης μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Buongiorno και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με μία δήλωση:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το αδελφάκι μου, σε λίγο καιρό θα υποδεχτούμε το νέο μέλος στην οικογένειά μας. Δεν επιθυμώ να κάνω καμία δήλωση στην τηλεόραση, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι θέλω να απέχω από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως είμαι πολύ ευτυχισμένος κι ανυπομονώ να έρθει αυτή η στιγμή. Το θέμα το έχουμε συζητήσει από πολύ νωρίς τόσο με τον πατέρα μου όσο και με τη σύντροφό του»

