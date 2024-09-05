Demi Moore: Η «βασίλισσα των γυμνών σκηνών» νιώθει ανασφάλεια με το σώμα της

Είναι η «βασίλισσα των γυμνών σκηνών». Ωστόσο, η διάσημη ηθοποιός, Demi Moore, αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή της ότι η μεγαλύτερη παρανόηση για εκείνη είναι ότι αγαπάει το σώμα της. Μάλιστα, η ίδια παραδέχεται ότι πήρε ορισμένους ρόλους με σκοπό να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει τις ανασφάλειές της.

Από τότε που βγήκε στο προσκήνιο, τη δεκαετία του '80, η 61χρονη Μουρ δεν έχει αποφύγει τις γυμνές σκηνές -από το να υποδυθεί μια χορεύτρια στο «Striptease» το 1996 μέχρι τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «The Scarlet Letter» το 1995.

Η ηθοποιός έχει κοσμήσει πολλά εξώφυλλα περιοδικών, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της, προς… τέρψιν του ανδρικού πληθυσμού. Τον Αύγουστο του 1991, η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε γυμνή στο εξώφυλλο του «Vanity Fair». Ήταν επτά μηνών έγκυος, στη δεύτερη από τις τρεις κόρες της.

Πιο πρόσφατα, η Μουρ πόζαρε γυμνή στο εξώφυλλο του «Harper's Bazaar» και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2019.

Μιλώντας για τις γυμνές σκηνές της σε συνέντευξή της στο «Variety», την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024, δήλωσε: «Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις για μένα είναι ότι αγαπούσα το σώμα μου.

Η πραγματικότητα είναι ότι -σε μεγάλο βαθμό- επιδίωκα να παίρνω αυτούς τους ρόλους, γιατί ήθελα να ξεπεράσω τις ανασφάλειες για το σώμα μου. Το ίδιο συνέβη και με τα εξώφυλλα του Vanity Fair- δεν ήταν ότι τα αγαπούσα - ήταν για να προσπαθήσω να απελευθερωθώ από τον χώρο υποδούλωσης, στον οποίο είχα βάλει τον εαυτό μου», ανέφερε η ηθοποιός με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η Μουρ, της οποίας η νέα ταινία «The Substance», έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές, χειροκροτήθηκε 13 λεπτά όρθια στο Φεστιβάλ των Καννών.

