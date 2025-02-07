Το τοπ μόντελ, Λόρι Χάρβεϊ, ποζάρει στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του περιοδικού «Playboy» μετά από πέντε χρόνια.

Η Lori Harvey, η οποία είναι κόρη του οικοδεσπότη του «Family Feud», Steve Harvey και της Marjorie Elaine Harvey, έκανε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση από τον διάσημο φωτογράφο Greg Swales.

Οι διάσημες φίλες της όπως οι Hailey Bieber, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Jordyn Woods, Madison LeCroy, Blac Chyna, Chantel Jeffries και Eiza Gonzalez πάτησαν «like» στην ανάρτησή της.

Σε κάποιες φωτογραφίες βλέπουμε το μοντέλο να ποζάρει σε έναν βατήρα πισίνας φορώντας μόνο μια μίνι φούστα με φτερά και σατέν γάντια. Σε άλλη εικόνα, η ίδια εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα σέξι και να βγάζει βόλτα τρία κουνέλια.

«Η επανασχεδιασμένη έκδοση του Playboy υπόσχεται ένα αξέχαστο μείγμα πρωτοποριακού περιεχομένου, τολμηρής αφήγησης και απαράμιλλης πολιτιστικής διορατικότητας», σύμφωνα με το περιοδικό.

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Mike Guy, πήρε συνέντευξη από τη Lori, όπου μίλησε για την προσωπική της διαδρομή, την καριέρα της και τι σημαίνει να είσαι ένα σύγχρονο είδωλο. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για σχεδόν επτά δεκαετίες, το ‘’Playboy’’ δεν ήταν απλώς ένα περιοδικό - ήταν ένα κίνημα.

Αυτό το τεύχος γιορτάζει την πλούσια ιστορία μας, ενώ παράλληλα αγκαλιάζει ένα τολμηρό νέο όραμα για το μέλλον, συνδυάζοντας τη νοσταλγία με την καινοτομία για να εμπνεύσει μια νέα γενιά αναγνωστών».

Το περιοδικό δημιουργήθηκε από τον Hugh Hefner, με το πρώτο τεύχος της έκδοσης να κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Η Μέριλιν Μονρόε εμφανίστηκε συγκεκριμένα στο εξώφυλλο το 1953, ενώ και άλλες σταρ φιλοξενήθηκαν στις σελίδες του: Πάμελα Άντερσον, η Άννα Νικόλ Σμιθ, η Λίντσεϊ Λόχαν, η Ντρου Μπάριμορ και η Κέιτ Μος.

Marilyn Monroe, Playboy dergisinin ilk sayısında. (1953) pic.twitter.com/0mkSaLwu40 — Wannart (@wannartcom) June 1, 2020

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.