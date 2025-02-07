Λογαριασμός
Playboy: Επιστρέφει ξανά στα περίπτερα μετά από 5 χρόνια – Η Lori Harvey ποζάρει στο εξώφυλλό του – Κορμάρα… (video-φωτό)

 Η Μέριλιν Μονρόε εμφανίστηκε στο εξώφυλλό του το 1953, ενώ και άλλες σταρ φιλοξενήθηκαν στις σελίδες του

Η Lori Harvey

Το τοπ μόντελ, Λόρι Χάρβεϊ, ποζάρει στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του περιοδικού «Playboy» μετά από πέντε χρόνια.

Η Lori Harvey, η οποία είναι κόρη του οικοδεσπότη του «Family Feud», Steve Harvey και της Marjorie Elaine Harvey, έκανε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση από τον διάσημο φωτογράφο Greg Swales.

Η Lori Harvey

Οι διάσημες φίλες της όπως οι Hailey Bieber, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Jordyn Woods, Madison LeCroy, Blac Chyna, Chantel Jeffries και Eiza Gonzalez πάτησαν «like» στην ανάρτησή της. 

Η Lori Harvey

Σε κάποιες φωτογραφίες βλέπουμε το μοντέλο να ποζάρει σε έναν βατήρα πισίνας φορώντας μόνο μια μίνι φούστα με φτερά και σατέν γάντια. Σε άλλη εικόνα, η ίδια εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα σέξι και να βγάζει βόλτα τρία κουνέλια.

«Η επανασχεδιασμένη έκδοση του Playboy υπόσχεται ένα αξέχαστο μείγμα πρωτοποριακού περιεχομένου, τολμηρής αφήγησης και απαράμιλλης πολιτιστικής διορατικότητας», σύμφωνα με το περιοδικό. 

Η Lori Harvey

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Mike Guy, πήρε συνέντευξη από τη Lori, όπου μίλησε για την προσωπική της διαδρομή, την καριέρα της και τι σημαίνει να είσαι ένα σύγχρονο είδωλο. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για σχεδόν επτά δεκαετίες, το ‘’Playboy’’ δεν ήταν απλώς ένα περιοδικό - ήταν ένα κίνημα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Lori Harvey

Αυτό το τεύχος γιορτάζει την πλούσια ιστορία μας, ενώ παράλληλα αγκαλιάζει ένα τολμηρό νέο όραμα για το μέλλον, συνδυάζοντας τη νοσταλγία με την καινοτομία για να εμπνεύσει μια νέα γενιά αναγνωστών». 

Η Lori Harvey

Το περιοδικό δημιουργήθηκε από τον Hugh Hefner, με το πρώτο τεύχος της έκδοσης να κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Η Μέριλιν Μονρόε εμφανίστηκε συγκεκριμένα στο εξώφυλλο το 1953, ενώ και άλλες σταρ φιλοξενήθηκαν στις σελίδες του: Πάμελα Άντερσον, η Άννα Νικόλ Σμιθ, η Λίντσεϊ Λόχαν, η Ντρου Μπάριμορ και η Κέιτ Μος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: skai.gr

