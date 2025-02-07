Λογαριασμός
Gisele: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι – Και το όνομά του… River – Για να μην σας τρώει η περιέργεια…

Ο πατέρας του νέου της μωρού είναι ο σύντροφός της και δάσκαλος του ζίου-ζίτσου, Joaquim Valente

Gisele

Το φύλο και ένα από τα ονόματα του νέου μπόμπιρα της Gisele Bundchen έγινε γνωστό. Το διάσημο μοντέλο γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι και το μεσαίο του όνομα είναι «River», σύμφωνα με το περιοδικό «People». 

Η 44χρονη Ζιζέλ έχει ένα «κόλλημα» με το νερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεσαίο όνομα του 15χρονου γιου της Benjamin είναι «Rein» και το μεσαίο όνομα της 11χρονης κόρης της Vivian είναι «Lake».

Gisele

Ο πατέρας του νέου της μωρού είναι ο σύντροφός της και δάσκαλος του ζίου-ζίτσου, Joaquim Valente και ο μπαμπάς των δύο πρώτων παιδιών της είναι ο Tom Brady. Παραμένει ασαφές πότε η Gisele και ο Joaquim καλωσόρισαν το παιδί, σύμφωνα με το TMZ.

Η Gisele συνδέθηκε για πρώτη φορά με τον Valente τον Ιούνιο του 2023, ένα χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Brady. Εν τω μεταξύ, ο Joaquim εθεάθη να περπατάει μόνος του στο Μαϊάμι της Φλόριντα την Πέμπτη, μία ημέρα δηλαδή αφότου έγινε γνωστή η είδηση ότι η σύντροφός του γέννησε. 

Gisele

Το «αγγελάκι» της Victoria's Secret παντρεύτηκε τον Brady το 2009 και χώρισε το 2022. Μαζί με τον Benjamin και τη Vivian, ο Tom Brady είναι επίσης πατέρας του 17χρονου Jack, τον οποίο μοιράζεται με την Bridget Moynahan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

