Το φύλο και ένα από τα ονόματα του νέου μπόμπιρα της Gisele Bundchen έγινε γνωστό. Το διάσημο μοντέλο γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι και το μεσαίο του όνομα είναι «River», σύμφωνα με το περιοδικό «People».

Η 44χρονη Ζιζέλ έχει ένα «κόλλημα» με το νερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεσαίο όνομα του 15χρονου γιου της Benjamin είναι «Rein» και το μεσαίο όνομα της 11χρονης κόρης της Vivian είναι «Lake».

Ο πατέρας του νέου της μωρού είναι ο σύντροφός της και δάσκαλος του ζίου-ζίτσου, Joaquim Valente και ο μπαμπάς των δύο πρώτων παιδιών της είναι ο Tom Brady. Παραμένει ασαφές πότε η Gisele και ο Joaquim καλωσόρισαν το παιδί, σύμφωνα με το TMZ.

Gisele Bundchen's new baby gender revealed as middle name has link to kids she shares with Tom Brady https://t.co/FpE32K1AZ7 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 6, 2025

Η Gisele συνδέθηκε για πρώτη φορά με τον Valente τον Ιούνιο του 2023, ένα χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Brady. Εν τω μεταξύ, ο Joaquim εθεάθη να περπατάει μόνος του στο Μαϊάμι της Φλόριντα την Πέμπτη, μία ημέρα δηλαδή αφότου έγινε γνωστή η είδηση ότι η σύντροφός του γέννησε.

Το «αγγελάκι» της Victoria's Secret παντρεύτηκε τον Brady το 2009 και χώρισε το 2022. Μαζί με τον Benjamin και τη Vivian, ο Tom Brady είναι επίσης πατέρας του 17χρονου Jack, τον οποίο μοιράζεται με την Bridget Moynahan.

Πηγή: skai.gr

