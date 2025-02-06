Λίγο πριν ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, διοργάνωσαν το βράδυ της Πέμπτης, ένα δείπνο στη Μεγάλη Βρετάνια, όπου παρευρέθηκε η τέως βασιλική οικογένεια και στη συνέχεια ένα pre wedding party στο Κουκάκι.

Το ζευγάρι, που αύριο Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα, δείπνησε αρχικά στη «Μεγάλη Βρετάνια». Εκεί βρέθηκαν η μητέρα του Νικόλαου, Άννα-Μαρία, ο Μάθιου Κουμάρ, η Θεοδώρα Γλύξμπουργκ, η Βασίλισσα Σοφία, η κόρη της Ινφάντα Κριστίνα και η αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη.

Παρούσα ήταν και η Πριγκίπισσα της Δανίας Βενεδίκτη με την κόρη της Αλεξάνδρα.

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες μαζί με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη έφτασαν στον χώρο πριν από τους καλεσμένους, στις 20:00 και κατευθύνθηκαν αμέσως προς το εστιατόριο, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.

