Η Dakota Johnson δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι πιστεύουν οι άλλοι σχετικά με τα «γυμνά» φορέματά της.

Σε μια νέα συνέντευξή της για το εξώφυλλο του Vogue Germany, η 36χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα, μίλησε ανοιχτά για τις τολμηρές επιλογές της στο στιλ και γιατί σκοπεύει να συνεχίσει να φορά ρούχα που προκαλούν συζήτηση. Όταν ρωτήθηκε από το περιοδικό αν ανησυχεί ποτέ μήπως κάποιο γυμνό φόρεμα είναι πολύ προκλητικό, η πρωταγωνίστρια του Verity έδωσε μια ειλικρινή απάντηση:

«Δεν με νοιάζει καθόλου. Είχα την ευκαιρία να φορέσω μερικά από τα πιο όμορφα φορέματα, νιώθω όμορφη μέσα σε αυτά, οπότε συνεχίζω να τα φοράω».

Η ηθοποιός του "50 Shades of Grey" πρόσθεσε:

«Μερικές φορές αυτά τα φορέματα μου ταιριάζουν πολύ. Αλλά υπάρχουν και άλλα που δοκιμάσαμε και δεν μου πήγαν καθόλου. Εξαρτάται από το κόψιμο, το φινίρισμα, το χρώμα και όλα τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν βρω ένα όμορφο φόρεμα που με κάνει να νιώθω άνετα, φυσικά και θα το φορέσω! Και είναι διασκεδαστικό να φοράς ένα σέξι φόρεμα»

Η κόρη της ηθοποιού Melanie Griffith και του Don Johnson, είπε ότι οφείλει την αυτοπεποίθησή της στη μητέρα της: «Η μητέρα μου ήταν πάντα πολύ ανοιχτή σχετικά με το θέμα του σώματος. Μας έμαθε πώς να φροντίζουμε το σώμα μας και να το αγαπάμε και ότι τα σώματά μας είναι όμορφα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για ένα νεαρό κορίτσι, γιατί συνεχώς μας λένε ότι δεν είμαστε αρκετά καλές

Κι αν δεν σου πει από μικρή η γυναίκα που θαυμάζεις περισσότερο ότι είσαι τέλεια, έξυπνη, ξεχωριστή, δυνατή και θαρραλέα, αυτό μπορεί πραγματικά να σε πληγώσει. Είναι δύσκολο να ξαναμάθεις αυτή την αγάπη για τον εαυτό σου αργότερα. Ήταν ένα τεράστιο δώρο που μου έκανε», είπε η 36χρονη ηθοποιός.

Ένα από τα πιο διάφανα φορέματα της Dakota μέχρι σήμερα ήταν ένα διάφανο φόρεμα Gucci με περίτεχνη μαύρη δαντέλα σε σχέδιο λουλουδιών.

Η Ντακότα Τζόνσον στο δείπνο του Kering Foundation “Caring for Women” στη Νέα Υόρκη, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το φόρεμα, με ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια, συνδυάστηκε με μαύρο balconette σουτιέν και αποκαλυπτικό εσώρουχο. Τα χαρακτηριστικά καστανά μαλλιά της Johnson ήταν πιασμένα σε έναν κομψό κότσο για να αναδεικνύουν το ντεκολτέ του φορέματος. Συνδύασε το look με σμαραγδένια σκουλαρίκια και αντίστοιχο κολιέ, ολοκληρώνοντας με μαύρα πέδιλα με ανοιχτά δάχτυλα.

Τον ίδιο μήνα, η πρωταγωνίστρια του Materialists εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης στο Kongresshaus, στις 25 Σεπτεμβρίου, όπου περπάτησε στο πράσινο χαλί με ένα ακόμη διάφανο, μακρυμάνικο φόρεμα.

Το πάνω μέρος του φορέματος σε χρώμα ινδικού μπλε ήταν εφαρμοστό, φτιαγμένο από δαντέλα που αγκάλιαζε το σώμα της, ενώ κάτω από τους γοφούς απλωνόταν ένα ανάλαφρο τούλι.

Σε αντίθεση με το μαύρο φόρεμα Gucci, αυτή τη φορά η σταρ του Daddio επέλεξε να μην φορέσει ορατά εσώρουχα από μέσα.

