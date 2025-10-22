Ντέμι Μουρ: Το 2025 είναι η χρονιά της - Η φωτογράφισή της στο «Glamour» είναι εντυπωσιακή

Χωρίς αμφιβολία, το 2025 ανήκει στην Ντέμι Μουρ. Η ερμηνεία της στην ταινία «The Substance» όχι μόνο της χάρισε μια σειρά από βραβεία και υποψηφιότητες που άξιζε, αλλά και πυροδότησε μια συζήτηση για την αποδοχή του εαυτού μας, τη γήρανση και την εικόνα του σώματος με έναν τρόπο που δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρος.

Στη συνέχεια, στα «Golden Globes» του Ιανουαρίου, έδωσε μια παθιασμένη ομιλία κατά την αποδοχή του βραβείου για την καλύτερη ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία, αποκαλύπτοντας ότι πριν από 30 χρόνια, ένας παραγωγός της είχε πει ότι ήταν «ηθοποιός-ποπ κορν», που ουσιαστικά σήμαινε ότι ήταν καλή για εμπορικά επιτυχημένες ταινίες, αλλά πιθανότατα δεν θα αναγνωριζόταν ποτέ για βαθύτερες, πιο καλλιτεχνικές ταινίες.

«Αυτό με κατέστρεψε σε σημείο που σκέφτηκα… ίσως αυτό ήταν. Ίσως είχα κάνει αυτό που έπρεπε να κάνω», ανέφερε η Μουρ στη συνέντευξή της, πριν προσθέσει ότι έπρεπε να σταματήσει να συγκρίνεται με μη ρεαλιστικά ιδανικά και να μάθει την αξία της. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα λόγια αντήχησαν σε μια ολόκληρη γενιά γυναικών που για πολύ καιρό είχαν κατηγοριοποιηθεί ή υποτιμηθεί. Ωστόσο, η πραγματική επιτυχία της Μουρ δεν προέρχεται μόνο από τους τελευταίους 12 μήνες — αν και ήταν μια εξαιρετικά πολυποίκιλη χρονιά όσον αφορά στους ρόλους που ενσάρκωσε η 62χρονη ηθοποιός.

Στην ταινία «The Substance», υποδύθηκε μια βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, η φήμη της οποίας έχει ξεθωριάσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύοντας ότι τα καλύτερα χρόνια της έχουν περάσει, ανταποκρίνεται σε μια διαφήμιση για ένα πειραματικό φάρμακο που υπόσχεται να τη μεταμορφώσει σε μια «καλύτερη εκδοχή» του εαυτού της, αλλά αντίθετα έχει καταστροφικές συνέπειες.

Υπήρξε επίσης η σαγηνευτική της ερμηνεία ως Ann Woodward, στη σειρά του Ryan Murphy, «Feud: Capote vs. the Swans», και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στο δράμα «Landman» (με τη 2η σεζόν να κάνει πρεμιέρα στο Paramount+ στις 16 Νοεμβρίου), με τη χαρακτηριστική προφορά και όλα τα σχετικά. Και μετά ήρθε η υποψηφιότητά της για Όσκαρ, η πρώτη στην πολυετή καριέρα της. Αν και το βραβείο πήγε στη Mikey Madison, η ηθοποιός δεν κατσούφιασε και δεν έφυγε. Αντίθετα, πήγε χαρούμενη στο πάρτι του «Vanity Fair» μετά τα Όσκαρ με τις τρεις κόρες της, έτοιμη να γιορτάσει.

Ωστόσο, δεν είναι όλα από… χρυσόσκονη για την Ντέμι Μουρ. Η ηθοποιός αποκάλυψε προσωπικούς δαίμονες και παλιές δυσκολίες, όπως εθισμό και τραύματα από την παιδική της ηλικία, στο βιβλίο της με τις αναμνήσεις της, «Inside Out». Αλλά σε αυτό το σημείο της ζωής της, η Μουρ μαθαίνει να είναι πιο ανοιχτή για τις πραγματικότητες που συνοδεύουν το να είσαι μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ όλων των εποχών.

«Αν κάτι δεν πήγε ακριβώς όπως θα ήθελα ή δεν ήταν αυτό που ήλπιζα, τώρα ξέρω ότι εγώ δεν είμαι απογοήτευση», λέει η Μουρ στη συνέντευξή της. «Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά». Σε άλλο σημείο, η διάσημη ηθοποιός αναφέρει: «Με όλα όσα έχω περάσει, που είναι πολλά, δεν θα αντάλλαζα τη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Και αυτό που νιώθω ότι έχω σήμερα και που σίγουρα δεν είχα όταν ήμουν νεότερη είναι η ελευθερία να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να έχω την απάντηση για όλα».

