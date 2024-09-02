O κιμπορντίστας των Cure, Ρότζερ Ο΄Ντόνελ (Roger O'Donnell) παραδέχτηκε ότι διαγνώστηκε με «μια πολύ σπάνια και επιθετική μορφή λεμφώματος» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο μουσικός μοιράστηκε την εμπειρία του με μια σειρά από αναρτήσεις στο X με αφορμή τον Μήνα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Αίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτρέποντας τους θαυμαστές του να βάλουν σε προτεραιότητα την υγεία τους και να υποβάλλονται έγκαιρα σε εξετάσεις.

«Είχα αγνοήσει τα συμπτώματα για μερικούς μήνες, αλλά τελικά πήγα, και μετά το χειρουργείο, το αποτέλεσμα της βιοψίας ήταν καταστροφικό», έγραψε ο καλλιτέχνης.

Μετά όμως, από ένα σχεδόν χρόνο θεραπείας, όπως δήλωσε, η υγεία του είναι «μια χαρά και η πρόγνωση καταπληκτική». «Ο τρελός δολοφόνος με το τσεκούρι χτύπησε την πόρτα και δεν απαντήσαμε», αστειεύτηκε ο Ρότζερ Ο΄Ντόνελ προτού παροτρύνει όσους έχουν συμπτώματα να αναζητήσουν θεραπεία το συντομότερο δυνατό.

«Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί, αλλά αν διαγνωστείς αρκετά νωρίς έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες, οπότε το μόνο που έχω να πω είναι να πάτε να εξεταστείτε, αν έχετε την παραμικρή σκέψη ότι μπορεί να έχετε συμπτώματα. Τέλος, αν γνωρίζετε κάποιον που είναι άρρωστος ή υποφέρει μιλήστε του, κάθε λέξη βοηθάει, πιστέψτε με, το ξέρω».

Οι θρυλικοί Cure ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους «Shows of a Lost World» τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με το Billboard.

Ο Ρότζερ Ο΄Ντόνελ ο οποίος εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1987, αποχώρησε δύο φορές, το 1990 και 2005, πριν επιστρέψει το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

