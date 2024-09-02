Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, έδειχναν λαμπεροί στην εκδήλωση του AmfAR Gala Venezia 2024, όπου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 81ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στο γκαλά ο πρωταγωνιστής του «Pretty Woman» τιμήθηκε με το «Βραβείο Έμπνευσης» για το φιλανθρωπικό του έργο. Στο κόκκινο χαλί του Hangar Nicelli βρέθηκε, επίσης, και ο γιος του, Homer, τον οποίο έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του και μοντέλο Κάρεϊ Λόουελ.

Για την περίσταση, ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος είχε τα 75 γενέθλιά του το Σάββατο 31 Αυγούστου, επέλεξε μαύρο σμόκιν, λευκό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν, ενώ η Σίλβα φόρεσε ένα εντυπωσιακό ημιδιάφανο φόρεμα με μπλε λουλουδένιες λεπτομέρειες.

«Λίγοι στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας έχουν κάνει τόσα πολλά όσο ο Ρίτσαρντ Γκιρ στον αγώνα κατά του AIDS», ανέφερε σε δήλωσή του, ο CEO του ΑmfAR, Kevin Robert Frost και συμπλήρωσε. «Τα ανθρωπιστικά ένστικτά του και η βαθιά επιθυμία του να βοηθήσει εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας τον αναδεικνύουν σε έμπνευση για όλους εμάς εδώ».

Σύμφωνα με το περιοδικό AARP, το 2002, ο Γκιρ δημιούργησε το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Healing the Divide», στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τις κοινότητες στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς αγώνες, στους οποίους περιλαμβάνεται και η ευαισθητοποίηση για το HIV/AIDS.

Στο γκαλά, το οποίο φιλοξένησε η Κέιτ Μπεκινσέιλ, τιμήθηκαν επίσης ο Αντόνιο Μπαντέρας και ο κινηματογραφικός παραγωγός Μοχάμεντ αλ Τούρκι, όπως αναφέρει το People. Ο Γκιρ παντρεύτηκε με την σύζυγό του το 2018 και έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.