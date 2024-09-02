Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο αγαπημένος μας «Greek Freak», παντρεύτηκε με τη σύντροφό του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σε μια δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο Costa Navarino το απόγευμα της Κυριακής, 1 Σεπτεμβρίου 2024, για να ολοκληρώσει το τριήμερο πάρτι.

Στον γάμο του Έλληνα σούπερ σταρ έδωσαν το «παρών» εκλεκτοί προσκεκλημένοι, από τον χώρο του μπάσκετ αλλά και του αθλητισμού.

Ο Νίκος Γκίκας έκανε την αποκάλυψη μερικών αναμνηστικών φωτογραφιών στον λογαριασμό του στο Instagram, στις οποίες ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις του «Greek Freak», του Θανάση και του Άλεξ Αντετοκούνμπο, του Κρις Μίντλετον, του Δημήτρη Αγραβάνη, του Νίκου Γκίκα και του Χρήστου Σαλούστρου, μεταξύ άλλων.

Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο στενός φίλος και συμπαίκτης του «Greek Freak», Κρις Μίντλετον. Ο γαμπρός και η νύφη αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης, με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο στο Navarino Hills, του Costa Navarino. Ο γάμος ήρθε ως επιστέγασμα των 10 χρόνων σχέσης και των τριών παιδιών τους, του 4χρονου Λίαμ, του 3χρονου Μάβερικ και της 11 μηνών Εύας.

Το μενού του γάμου συνοδεύτηκε από ροζέ κρασί που φέρει το όνομα της Μαράια, αφού ο Γιάννης επένδυσε πρόσφατα σε ελληνικούς οίνους της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

