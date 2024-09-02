Η Σελένα Γκόμεζ ανταποκρίθηκε θετικά στην έκκληση μιας ομάδας βόλεϊ, ενός λυκείου του Κολοράντο να τους επισκεφθεί σε ένα εντός έδρας παιχνίδι της. «Το ζήτησαν!!! Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, είναι η πρώτη μου φορά στο Telluride!», μοιράστηκε η υποψήφια για Emmy σε ανάρτησή της στο Instagram.

Σημειώνεται ότι η Γκόμεζ βρισκόταν στην πόλη με αφορμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Telluride και τη νέα της ταινία «Emilia Pérez», σε σκηνοθεσία Ζακ Οντιάρ.

Επίσης, έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή της στο σχολείο, ξεκινώντας από την αφίσα-πρόσκληση που είχαν φτιάξει οι μαθητές του Telluride High School: «Σελένα Γκόμεζ, σε παρακαλούμε τραγούδησε τον εθνικό ύμνο σε ένα από τα εντός έδρας παιχνίδια μας», είχαν γράψει προτείνοντας δύο ημερομηνίες, ως επιλογές.

Selena Gomez surprises Telluride High School Students at a girls' volleyball game during the 2024 Telluride Film Festival in Telluride, Colorado. 8/31 pic.twitter.com/jWVV6lXFoe — Selena Marie Media (@SMarieMedia) September 1, 2024

«Είδα την επιγραφή, οπότε έπρεπε να περάσω», ακούγεται να λέει η σταρ του «Only Murders in the Building», στο βίντεο που μοιράστηκε, ενώ στη συνέχεια τη δείχνει να ποζάρει για φωτογραφίες και να υπογράφει αυτόγραφα.

Από την πλευρά του το σχολείο ευχαρίστησε την Γκόμεζ με μια γλυκιά ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της 4ης σεζόν της σειράς «Only Murders in the Building», στην οποία η Γκόμεζ συναντιέται ξανά με τους συμπρωταγωνιστές της, Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ για να λύσουν νέα μυστήρια μαζί με guest πρωταγωνιστές.

Η ταινία «Emilia Pérez» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους την 1η Νοεμβρίου πριν το ντεμπούτο της στο Netflix στις 13 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

