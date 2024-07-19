Christina Aguilera: Οι σέξι πόζες, τα φάρμακα αδυνατίσματος και τα προϊόντα σεξουαλικής ευεξίας

Η Christina Aguilera επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της «ανεβάζοντας» φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα δείχνει στους θαυμαστές της τα πλούσια προσόντα της, προκειμένου να διαφημίσει τα δικά της προϊόντα σεξουαλικής ευεξίας. Ό,τι διαθέτει κανείς, καλό είναι να το δείχνει και η Aguilera γνωρίζει καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας.

Η 43χρονη τραγουδίστρια, η οποία έχει χάσει πολλά κιλά χρησιμοποιώντας σκευάσματα αδυνατίσματος σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με την απώλεια κιλών.

Τον περασμένο μήνα, τον Ιούνιο, η τραγουδίστρια -η οποία είναι επικεφαλής σύμβουλος της μάρκας «Playground» - λάνσαρε ένα λιπαντικό, καθώς και μια τηλεφωνική γραμμή συμβουλών οικειότητας. Η Aguilera έχει μιλήσει για το πώς πέτυχε την απώλεια κιλών, όπως το ότι ακολουθεί μια καλή διατροφή και όχι «σκληρές» δίαιτες.

Είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «μισούσε να είναι σούπερ αδύνατη» και ότι άρχισε να αγκαλιάζει και να αγαπά τις καμπύλες της. Μετά από χρόνια αυξομειώσεων του σωματικού της βάρους, αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα υπέροχο σώμα. Το μυστικό της ήταν η αφοσίωσή της σε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή και ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης.

Όταν γέννησε τον γιο της Μαξ, 15 ετών σήμερα, το 2008, δέχτηκε τρομερό bullying για τα κιλά της. Δύο χρόνια αργότερα, άρχισε να χάνει βάρος για τον ρόλο της στην ταινία «Burlesque» του 2010.

Πηγή: skai.gr

