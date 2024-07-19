Η βραβευμένη με Όσκαρ Σούζαν Σάραντον βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Fabulous Four» στο Λος Άντζελες και μίλησε στο ET για τον πρόσφατο γάμο της κόρης της, Έβα Αμούρι.

«Υπέροχος γάμος» σχολίασε η σταρ του «Thelma and Louise». «Αυτός είναι ο δεύτερος γάμος της και νομίζω ότι είναι υπέροχο να παντρεύεσαι αφού έχεις ήδη παιδιά. Συμμετείχαν και ήταν τόσο χαρούμενα» συμπλήρωσε.

Στο ερώτημα αν είναι έτοιμη και εκείνη να ξαναερωτευθεί απάντησε: «Γιατί όχι; Είμαι ανοιχτή στην αγάπη. Δεν θα έλεγα ότι ψάχνω κάποιον να μοιραστεί το ντουλαπάκι με τα φάρμακά μου, αλλά κάποιον που αναζητά την περιπέτεια».

Ο γάμος της κόρης της δεν ήταν ο μοναδικός που έζησε πρόσφατα καθώς το σενάριο της νέας της ταινίας ακολουθεί τρεις φίλες οι οποίες ταξιδεύουν στο Key West της Φλόριντα για να γίνουν παράνυμφοι στη τελετή-έκπληξη της φίλης τους από το κολέγιο.

Συμπρωταγωνιστούν οι βραβευμένες Μπέτυ Μίντλερ, Σέριλ Λι Ραλφ και Μέγκαν Μαλάλι. «Θέλαμε να διασκεδάσουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε», συμπληρώνει και ελπίζει η ταινία να αρέσει.

Το ET μίλησε επίσης με τη συμπρωταγωνίστρια της Σάραντον, την Σέριλ Λι Ραλφ, η οποία έδωσε τους δικούς της λόγους για να δει κάποιος το «The Fabulous Four».

«Σε αυτή την εποχή του χάους, χρειαζόμαστε λίγη ηρεμία, χρειαζόμαστε λίγο γέλιο και αυτή είναι η ταινία», είπε.

Το «The Fabulous Four» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 26 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

