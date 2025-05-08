«Cheers»… Hailey Bieber: Η μελαγχολία της στο Met Gala και η απουσία του Justin Bieber

Η Χέιλι Μπίμπερ (Hailey Bieber) δημοσίευσε μία σέξι φωτογραφία της στο Instagram από τη βραδιά της στο Met Gala 2025. Η ιδρύτρια της Rhode Skin δεν φορούσε τίποτα άλλο παρά ένα μαύρο σλιπ και ένα διάφανο καλσόν, καθώς έστρεψε το σώμα της προς τα έξω και κοίταξε την κάμερα.

Η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber) φόρεσε ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου και κρατούσε ένα ποτήρι μαρτίνι.

«Στην υγειά μας», έγραψε στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας κι ένα emoji. Η Μπίμπερ μοιράστηκε κι ένα ακόμη στιγμιότυπο με το μαύρο σλιπ στο Instagram Story της. Ωστόσο, αυτή τη φορά το μοντέλο κάλυψε το στήθος της φορώντας ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο ήταν ξεκούμπωτο για να αποκαλύψει τους ώμους της, καθώς έπινε το μαρτίνι της.

Hailey Bieber ditches her top for intimate photo shoot as Justin skips Met Gala 2025 https://t.co/QJkC0qW7AA pic.twitter.com/f1KUIBhDQv — Page Six (@PageSix) May 8, 2025

Η σόλο εμφάνισή της στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας επαινέθηκε από τον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος προτίμησε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Toronto Maple Leafs με τους Florida Panthers. Ο τραγουδιστής του «Peaches» αποθέωσε τη σύζυγό του στα social media.

Ωστόσο, μετά τις αναρτήσεις του ζεύγους ακολούθησαν και οι φήμες για τα συζυγικά τους προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι ο τραγουδιστής έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του μετά από ένα ανησυχητικό livestream στο Instagram τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του οποίου φαινόταν να έχει πρόβλημα να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. Αν και η Hailey -φαινομενικά- τον έκανε «unfollow» στην πλατφόρμα μετά το περιστατικό, αργότερα το εξήγησε ως «δυσλειτουργία».

Αλλά η ανησυχία για τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη φάνηκε να κλιμακώνεται, αφού εθεάθη να επιτίθεται στους παπαράτσι έξω από μια καφετέρια στο Palm Springs της Καλιφόρνια τον Απρίλιο. Η Hailey, εν τω μεταξύ, λέγεται ότι είναι αφοσιωμένη στον ποπ σταρ, ακόμη και αν τα συνεχή καμώματά του την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση.

Πηγή: skai.gr

