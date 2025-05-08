Jennifer Lopez: Αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσε στα παιδιά της μετά το διαζύγιό της με τον Ben Affleck

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσε στα δύο παιδιά της μετά τον πολυδιαφημισμένο χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck).

Ο βραχύβιος γάμος του ζευγαριού έληξε πέρυσι και ήρθε με αφορμή την ταινία της JLo, την οποία εμπνεύστηκε από το ειδύλλιό τους. Ένα ντοκιμαντέρ που χρηματοδότησε η ίδια η τραγουδίστρια και στο οποίο συμμετείχε ο τότε σύζυγός της και την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, «This Is Me... Live».

Σε συνέντευξή της στην «El Pais», η 55χρονη Λόπεζ μίλησε για το πώς καθησύχασε τον Max και την Emme, τα 17χρονα δίδυμα που μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Marc Anthony, στο αποκορύφωμα του χωρισμού της. «Σας υπόσχομαι ότι αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά θα δείτε ότι θα βγω δυνατή και καλύτερη. Τους το υποσχέθηκα και το έκανα. Και το νιώθουν τώρα. Αυτό μου δίνει μια μεγάλη αίσθηση γαλήνης στη ζωή μου», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Τώρα η Lopez θα ξεκινήσει επίσημα μια καλοκαιρινή περιοδεία, «Up All Night: Live in 2025», όπου σκοπεύει να γιορτάσει την πορεία της μετά από τόσα χρόνια στη μουσική βιομηχανία.

«Είμαι πιο ευτυχισμένη που είμαι ένα βήμα παραπέρα από ότι ήμουν πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια... Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου, για το γεγονός ότι μπόρεσα να καθοδηγήσω τα παιδιά μου σε δύσκολες στιγμές. Οπότε, είναι μια υπέροχη στιγμή για να βγω εκεί έξω και να χορέψω, να τραγουδήσω και να περάσω καλά με όλους», είπε χαμογελώντας.

Η περιοδεία της Lopez θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και η καλλιτέχνιδα θα εμφανιστεί σε πολλές χώρες, όπως Ισπανία, Αίγυπτο, Ιταλία κ.ο.κ.



«Αυτή είναι η τέλεια στιγμή. Και νομίζω ότι η τελευταία τέλεια στιγμή ήταν πριν από έξι χρόνια», είπε για την περιοδεία, αφήνοντας σκόπιμα εκτός το «This Is Me... Live». «Θέλω να κάνω περιοδεία μόνο όταν πρόκειται να γιορτάσουμε. Θα περάσουμε καλά».

Για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ, η καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει: «Πέρασα μια πραγματικά δύσκολη χρονιά. Συνέβησαν απροσδόκητα πράγματα. Και έτσι, διάβασα πολλά βιβλία. Έκανα πολλή αυτοκριτική. Έκανα διαλογισμό. Προσευχήθηκα πολύ. Ήθελα να βελτιώσω τη σχέση μου με τον εαυτό μου και τα παιδιά μου. Το να ακούω άλλους ανθρώπους που έχουν περάσει παρόμοιες ή διαφορετικές εμπειρίες από εσένα, νομίζω ότι αυτό είναι το πράγμα που αγαπώ περισσότερο».



