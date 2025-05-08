Ο 72χρονος Ντέιβιντ Χέισελχοφ (David Hasselhoff) προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του όταν εθεάθη να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινηθεί στο αεροδρόμιο μετά τη σοκαριστική αυτοκτονία της πρώην συζύγου του.

Οι φωτογραφίες έδειχναν τον ηθοποιό να τον σπρώχνουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου πριν φύγει από το Μεξικό, τη Δευτέρα 6 Μαΐου. Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον Χέισελχοφ να τον βοηθούν και πάλι κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, λίγες ώρες αργότερα.

David Hasselhoff, 72, sparks concern in wheelchair at airport after ex-wife’s suicide https://t.co/u2fzWTNMqM pic.twitter.com/dL1kY9udSx — New York Post (@nypost) May 8, 2025

Όμως, παρά την ανησυχητική του εμφάνιση, ο πρώην πρωταγωνιστής του «Knight Rider» χαμογέλασε, ενώ χαιρέτισε τους εικονολήπτες και τους φωτογράφους, πριν δεχτεί τη βοήθεια της συζύγου του, Hayley Roberts.

Ο ηθοποιός φάνηκε ήρεμος και προσπάθησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, εξηγώντας ότι το προσεχές διάστημα θα υποβληθεί σε μια εγχείρηση στο γόνατο.

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε την επικείμενη επέμβαση στην εφημερίδα «The Post» προσθέτοντας: «Ο Ντέιβιντ είναι μια χαρά και στην πραγματικότητα αυτός και η σύζυγός του επέστρεφαν από υπέροχες διακοπές στο Κανκούν την περασμένη εβδομάδα».

Ωστόσο, οι γνώστες, σύμφωνα με όσα γράφει η «New York Post», ισχυρίζονται ότι η υγεία του έχει κλονιστεί. «Ο Ντέιβιντ ζει με δανεικά και έχει ζήσει σκληρά», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού στη «Daily Mail» μετά την εμφάνιση των φωτογραφιών.

«Είχε μια ζωή που οι άνθρωποι μόνο ονειρεύονται, αλλά πέρασε επίσης δεκαετίες αυτοθεραπείας μέσω αλκοόλ και άλλων ουσιών, κάτι για το οποίο έχει μετανιώσει». Τέλος, ο ίδιος άνθρωπος είπε: «Είναι στα 70 του χρόνια και έχει υποβληθεί σε αρκετές μεγάλες επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και η τοποθέτηση απινιδωτή για την αποφυγή καρδιακής προσβολής. Τώρα είναι νηφάλιος, αλλά γνωρίζει ότι κάθε επέμβαση μπορεί να είναι και η τελευταία».

